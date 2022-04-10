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養惡犬、設鴿舍瞭望台依然躲不過 警破獲地下賭場

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市一名陳姓男子為經營賭場，選定大寮區大寮段人煙罕至的農舍，除聘請一名莊姓男子把風，農舍外還裝有多支監視器、3隻惡犬及鴿舍瞭望台，警方為進行防疫宣導發現該可疑農舍，持搜索票攻堅，一舉發現28人藏在不到10坪鐵皮屋內聚賭，人數多到須出動遊覽車，警詢後陳男、莊男賭博罪嫌送辦、26名賭客社會秩序維護法裁處。

據了解，陳姓男子（58歲）經營天九牌地下賭場，將賭場設在靠近郊區農田的農舍作為隱蔽躲藏地點，因需經過一大段產業道路，賭客出入都要搭交通車接送，為規避警方查緝，陳男聘用莊男（55歲）把風，賭場外也養了3隻惡犬並設有鴿舍瞭望台，取締難度極高。

林園警分局員警日前發現該農舍疑似為賭場，經蒐證向高雄地方法院聲請搜索票後，本月9日凌晨4時許出動大批警力一舉攻堅，警方破門大喊「不要動」，室內28人傻眼、看著員警，陳男想遮掩聚賭證據也來不及，警方共查扣天九牌1副、賭資2萬2500元及抽頭金3300元。

因人數眾多，警方還出動民間遊覽車載送賭客到分局，進入分局前也一一量體溫確認28人身體狀況，警詢後將陳男、莊男依賭博罪嫌移送高雄地檢署偵辦，賭客26人依社維法開罰。

林園分局提醒，賭場容易衍生各類犯罪發生，最近疫情增溫，仍有賭客不怕染疫聚賭，但法律沒有假期，警方淨化治安的作為絕不會鬆懈，將持續強力掃蕩職業賭場，以維護治安。

高雄市陳姓男子經營地下天九牌賭場，將地點設在大寮區人煙罕至的農舍，警方昨凌晨4時許一舉查獲包含陳男在內28人，全案依法送辦，賭客依社維法裁處。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子經營地下天九牌賭場，將地點設在大寮區人煙罕至的農舍，警方昨凌晨4時許一舉查獲包含陳男在內28人，全案依法送辦，賭客依社維法裁處。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子經營地下天九牌賭場，將地點設在大寮區人煙罕至的農舍，警方昨凌晨4時許一舉查獲包含陳男在內28人，因人數眾多還出動遊覽車，全案依法送辦，賭客依社維法裁處。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子經營地下天九牌賭場，將地點設在大寮區人煙罕至的農舍，警方昨凌晨4時許一舉查獲包含陳男在內28人，因人數眾多還出動遊覽車，全案依法送辦，賭客依社維法裁處。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子經營地下天九牌賭場，將地點設在大寮區人煙罕至的農舍，警方昨凌晨4時許一舉查獲包含陳男在內28人，全案依法送辦，賭客依社維法裁處。記者陳玫伶／翻攝
高雄市陳姓男子經營地下天九牌賭場，將地點設在大寮區人煙罕至的農舍，警方昨凌晨4時許一舉查獲包含陳男在內28人，全案依法送辦，賭客依社維法裁處。記者陳玫伶／翻攝

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