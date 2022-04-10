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車停窄巷被告強制罪 一審有罪二審逆轉無罪理由曝

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣張姓女子經營早餐店，前年間將貨車停在店附近窄巷，造成黃男一家四口通行困難，因張女遲未移車，黃辱罵「破麻」，雙方互控公然侮辱、強制罪，一審認定二人違法，分判張女拘役50天、黃罰3000元，上訴二審後，台中高分院認定，黃車在經鄰居引導後順利通行，並無妨害，改判張女無罪。

判決指出，張姓女子在彰化縣經營早餐店，前年12月14日晚間8時許，將自家貨車停在店附近的窄巷內，隔天上午8時許，黃姓男子由妻子開車，載子女赴上班、上課，但行經該處時，發現張女貨車停放巷道後，僅餘空間幾乎與黃車同寬，難以通行。

黃男在巷道口大聲叫喚早餐店的人出來移車，張女因為在處理客人餐點，沒有聽清楚，所以沒有移車，氣得黃辱罵三字經，大罵「垃圾、破麻、這種早餐店你們也在買」，後來黃妻在其他鄰居協助下，將後照鏡往內收折，順利通行，張女則是在警方到場後，外出移車，但黃等人已開走。

黃男控張女涉嫌強制罪，故意停貨車妨害通行，聽到呼喚仍不移車，但張女則指控黃男在店前辱罵髒話，涉嫌公然侮辱。

彰化地院認定，二人都違法，判張女拘役50天，得易科，黃罰3000元，得易服勞役，張女不服上訴。

台中高分院審酌，所謂強制罪是「以強暴脅迫使人行無義務之事，或妨害人行使權利」，強暴脅迫對象，需以「人」為要件，如妨害人行使權利時，被害人並不在場，自無從對人施強暴脅迫，既缺乏施強暴脅迫之手段，就構成要件不符，而全案黃車在經鄰居引導後，已順利駛離巷道，因此張女貨車並無妨害黃等人通行權利，無法認定受到妨害，依法判張女無罪，可上訴。

彰化縣張女將貨車停在店門窄巷，妨害通行被控強制罪，一審遭判拘役50天，二審認定無罪。本報資料照片
彰化縣張女將貨車停在店門窄巷，妨害通行被控強制罪，一審遭判拘役50天，二審認定無罪。本報資料照片

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