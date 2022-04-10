建商外遇小姨子要孫喊媽 訕笑病妻還打聾親生子判離

桃園一名建設公司老董與髮妻結逾50載，育2子女，卻與同住的小姨子陸續生下2女，還曾要求妻子的外孫改叫他小姨子「媽媽」，對妻兒動輒打罵並打聾長子，又用「瘦皮猴」、「O型腿」等字眼嘲笑妻子宿疾，甚至鎖門要她去住長女家。他妻子忍受40多年，在身心俱疲下訴請離婚，法院判准。

據指出，年逾70歲的婦人50多年前和丈夫結婚，育有一男一女，當年她放下建設公司董事長身分，與夫白手起家成立建設公司，由妻子擔任掛名負責人、丈夫為實際負責人，因她當時在外拚事業，付錢讓當時年輕沒工作的親妹妹入住，代為照顧家人及協助家務，卻導致丈夫外遇。

事情曝光後，建商岳父怒不可遏，要他妻子告通姦，但她因妹妹懷孕而和解，由丈夫認領育二女，妹妹也變成二房。

這名丈夫此後對妻子百般厭棄，還會動輒對大房妻兒施暴。大房長女當庭證稱，爸爸在自家房旁蓋房給阿姨住，每天載阿姨到家裡刺激媽媽，讓她受太多刺激患帕金森氏症，醫生還囑咐再受刺激恐變植物人，爸爸得知後便在牆壁上貼阿姨的照片，冬天還會用冷水沖醒他們，弟弟甚至被打到一耳失聰。

他長女說，去年媽媽曾提到爸爸會把她從床上抱起來摔到床下，捏住鼻子，還會脫掉媽媽的衣服，說要拍照上傳，讓媽媽沒面子，又因媽媽腳開過刀，爸爸還會嘲笑她走路都是O字型，「吃藥愈來愈瘦像瘦皮猴」。

他妻子的外孫女出庭提到，他因與小三沒有兒子，竟強迫外孫叫原本該稱姨婆的人「媽媽」：「哥哥從小就被外公抱去給小三，因為小三沒有生兒子」、「哥哥很小的時候外公叫他吸小三乳頭，稱呼小三是媽媽」。

建商則駁，這些事情多於40餘年前發生，當初是妻子邀請妹妹同住，自己與小姨子相處產生情愫，「有時空背景下原因」，並非交往複雜，且自己對大房、二房子女一視同仁，多次出國遊玩、開心合照，妻子早已原諒。