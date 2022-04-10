同鄉教拒測就沒事？ 女移工騎電動車酒駕闖紅燈挨罰

高雄26歲菲律賓籍芬姓女移工，日前騎電動自行車疑似酒駕闖紅燈，遭警攔查；因不會說中文，只能不斷用英文說，「不願酒測」；還跟警方說，同鄉友人分享教戰守則，遭警攔查，一律拒絕酒測，令員警傻眼。由於芬女始終不願配合，警方無奈只好依法對她開出闖紅燈及拒測罰單。

楠梓警分局翠屏派出所員警，4月5日執行晚間巡邏勤務時，見到女移工騎電動自行車雙載闖紅燈，警方將人攔下後，發現芬女渾身酒氣，疑似酒駕，但因不會說中文，便不斷用英語說著，不願配合酒測。

直到員警透過翻譯軟體向芬女溝通，仍堅持不願酒駕，還嘗試用酒精感知器引導她吹氣，也始終不願配合，最後她自曝，同鄉友人都分享教戰守則，遭警攔查，一律告知要拒絕酒測，以免被送法院。

即使芬女疑似酒駕，但堅持不配合酒測，員警無奈之餘，只能依道路交通管理處罰條例，對她開立闖紅燈及酒駕拒測罰單，同時告誡她相關法令，並要求由未飲酒友人將她載回家。

警方提醒，慢車雖然無牌照但仍受道路交通管理處罰條例約束，酒駕或闖紅燈等行為仍會受到處罰，其中駕駛動力驅動車輛更可能觸犯刑法公共危險罪，民眾切勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康