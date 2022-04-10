噪音車擾民清夢 桃警攔檢10不合格、還有1酒駕

噪音車擾人清夢，時常引起民眾反彈，桃園市警方昨晚會同市府環保局、桃園監理站在桃園區中山國小前聯合稽查，攔查15輛車，有10輛超出標準，除受罰外還須依法複驗，還有1騎士飄出酒味被驗出酒駕，依道交條例將面臨至少1萬5000元罰鍰。

桃園警分局指出，警方昨天晚上8時至10時與環保局、桃園監理站攜手合作，在桃園區國際路一段1070號中山國小前，共同執行取締噪音車勤務。

警方指出，本次定檢、移動警網共攔查15輛車，含自小客車1輛、大型重型機車2輛及普重機12輛，經當場檢測，有1自小客、1大重機、8普重機等10輛車排氣噪音超過標準，由環保局當尺開立舉發單及車輛複驗單，依《噪音管制法》可處1800至3600元罰鍰，並通知限期改善；其餘「設高音喇叭、排氣管（翹管、拆除消音器等）、無照駕駛、改裝車燈」等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例處罰。

這次噪音檢測不合格的黃牌重機，員警聞到23歲蔡姓騎士身上酒味，蔡姓男子辯稱白天在工地僅喝一杯維士比，「想不到晚上身上還有酒味」，測得酒測值0.24毫克，警方仍當場開立罰單並移置保管車輛，依道路交通管理處罰條例可處1萬5000至9萬元罰鍰。

警方呼籲，市民如發現汽機車行駛道路上有噪音妨害安寧狀況，可在環保署噪音車輛專門網站提出檢舉，可上傳相片（包含排氣管與車牌）或影片至環保署噪音車檢舉網站（ https://noisecar.epa.gov.tw ），經查證屬實者將通知車輛到檢，檢測不合格將依法開罰；警方也會針對噪音車經常出入路段加強攔檢稽查。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康