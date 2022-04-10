聽新聞
test
0:00 / 0:00
他開車左轉未禮讓撞上超速騎士 每月賠7千二審仍改判重
南投縣藍姓作業員在前年開車行經一處閃黃燈路口，左轉未禮讓，撞上直行廖姓機車騎士，車鑑會鑑定廖嚴重超速、藍轉彎違規有過失，一審認定廖傷勢未達重傷，藍案發後每月賠償廖7000元，未達和解，依過失傷害判刑5月、得易科，上訴二審時，廖病情轉壞，醫院評估達重傷害，台中高分院依過失重傷害，改判刑7月。
判決指出，藍姓作業員在前年8月15日清晨7時許，開車沿南投縣南投市民族路，由東往西方向行駛，行經同源圳交岔路時，欲左轉同源圳道路，該處是閃黃燈路口，當時對向有直行的廖姓機車騎士，藍疑轉彎車未禮讓直行車，左轉時撞上直行的廖姓騎士，造成廖倒地後有腦血腫、胸椎骨折、下肢擦挫傷、認知障礙等傷勢。
南投地院審理時，根據台中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會認定，藍在行經交岔路口時，轉彎車應讓直行車先行，但藍沒有禮讓，而發生車禍，屬於肇事原因。
另外廖騎車行經閃黃燈路口時，沒有減速，反而嚴重超速行駛，也有過失責任，但不能免除藍的過失責任，經函詢廖就醫的中國醫藥大學附設醫院，廖傷勢未達重傷程度，依過失傷害，判刑5月，得易科罰金15萬元。
檢方認量刑過輕上訴，台中高分院再函詢中國醫藥大學附設醫院，院方回覆，廖在前年8月發生車禍後，截至去年底實施顱骨修復手術期間，病人從最初意識不清、腦部損傷嚴重且昏迷指數3分，歷經9次手術與腦外傷的低溫療法治療，同時合併有創傷症候群，已達重大不治或難治的重傷害程度。
台中高分院審酌，藍在案發後坦承犯行，也符合自首減刑條件，另外每月賠償廖7000元，但未與家屬達成和解，一審量刑時，沒有審酌到廖新的傷勢，認定是過失傷害罪，即有未洽，因此撤銷原審判決，改依過失重傷害，判刑7月，可上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言