他開車左轉未禮讓撞上超速騎士 每月賠7千二審仍改判重

南投縣藍姓作業員在前年開車行經一處閃黃燈路口，左轉未禮讓，撞上直行廖姓機車騎士，車鑑會鑑定廖嚴重超速、藍轉彎違規有過失，一審認定廖傷勢未達重傷，藍案發後每月賠償廖7000元，未達和解，依過失傷害判刑5月、得易科，上訴二審時，廖病情轉壞，醫院評估達重傷害，台中高分院依過失重傷害，改判刑7月。

判決指出，藍姓作業員在前年8月15日清晨7時許，開車沿南投縣南投市民族路，由東往西方向行駛，行經同源圳交岔路時，欲左轉同源圳道路，該處是閃黃燈路口，當時對向有直行的廖姓機車騎士，藍疑轉彎車未禮讓直行車，左轉時撞上直行的廖姓騎士，造成廖倒地後有腦血腫、胸椎骨折、下肢擦挫傷、認知障礙等傷勢。

南投地院審理時，根據台中區監理所南投縣區車輛行車事故鑑定會認定，藍在行經交岔路口時，轉彎車應讓直行車先行，但藍沒有禮讓，而發生車禍，屬於肇事原因。

另外廖騎車行經閃黃燈路口時，沒有減速，反而嚴重超速行駛，也有過失責任，但不能免除藍的過失責任，經函詢廖就醫的中國醫藥大學附設醫院，廖傷勢未達重傷程度，依過失傷害，判刑5月，得易科罰金15萬元。

檢方認量刑過輕上訴，台中高分院再函詢中國醫藥大學附設醫院，院方回覆，廖在前年8月發生車禍後，截至去年底實施顱骨修復手術期間，病人從最初意識不清、腦部損傷嚴重且昏迷指數3分，歷經9次手術與腦外傷的低溫療法治療，同時合併有創傷症候群，已達重大不治或難治的重傷害程度。