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男當「蜘蛛人」徒手爬七樓 太口渴先偷2罐啤酒驚動屋主
吳姓男子因犯下竊盜案，遭新竹地院判刑4月，2020年易科罰金出監，但他不知悔改，同年10月深夜開車到新竹市區一處大樓，竟當起「蜘蛛人」徒手攀爬大樓外牆、鐵窗、水管至七樓，見一處未上鎖的窗戶，就翻入屋內竊取啤酒2罐，意外驚動屋主逃離現場；新竹地院審理終結，吳被依加重竊盜罪，累犯，判刑7月。
法官審理時，吳男坦承徒手攀爬至7樓住戶屋內竊取啤酒2罐，堅決否認有偷取金飾及現金（價值共計約26萬6千元）。吳男說，他進入住處僅2、3分鐘，進入後發現沒有人，就把大門打開，將背包放在大門外的逃生梯，然後走回來找東西，因為從1樓爬上7樓口渴，所以一進入屋內就先到廚房並偷了2罐啤酒。
法官認為，吳男有多次竊盜前科，素行已不佳，仍不以自己能力獲取所需，僅因一時貪圖小利，即竊取他人住宅內財物，漠視他人財產權益，法治觀念偏差，所為實屬不該，考量吳僅坦承部分犯行，所竊取之物僅啤酒2罐，部分已尋獲返還屋主等，其餘竊得之物則未返還，犯後態度非佳，但竊取手段尚屬平和，審酌依加重竊盜罪，累犯，判刑7月。
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