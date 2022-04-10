喝酒翻桌嗆聲找兄弟 一審1理由不受理二審認恐嚇判罰

彰化縣張姓男子是國中家長會成員，前年8月間與其他成員喝酒聊天時，張與詹男酒後口角，張先翻桌撞傷詹，嗆聲「找兄弟讓你沒法活到明天」，詹提告恐嚇、傷害，不過張捐學校10萬、賠詹6萬後，詹撤回傷害告訴，一審認定是侵害同一身體法益，不另成立恐嚇，諭知不受理判決，但二審認定，雖傷害撤告，但恐嚇仍需判決，判罰5000元。

判決指出，彰化縣張姓男子是某國中家長會成員，前年8月8日晚間10時許，與詹姓男子等6名家長會成員，一起喝酒、聊天，期間張因不滿詹不同意邀約，認為不給面子，先在場翻桌，使得桌腳撞上詹的頭部，隨後再嗆聲，「我有傢伙，我會叫兄弟來找你，讓你沒辦法活到明天，要你永遠無法工作」。

詹男認為已被傷害，人身安全又受到威脅，報警提告恐嚇、傷害、公然侮辱等罪，全案經檢方起訴後，案經彰化地院審理。

一審認為，張、詹二人已達成調解，張向學校捐出10萬元清寒獎學金，另外又賠償詹6萬元，詹撤回告訴乃論的傷害、公然侮辱告訴，根據台中高分院實務見解，恐嚇與傷害為吸收關係，若行為人先恐嚇被害人，之後再施行傷害，且恐嚇的內容可以被後續的傷害行為所含括，僅論以傷害罪即可，不另成立恐嚇罪，諭知不受理判決。

彰化地檢署上訴，台中高分院則認為，張先傷害詹的身體，再出言恐嚇被害人，雖然一審認定有實害行為吸收關係，但根據最高法院的判決意指，倘高度行為、後行為或實害行為等，因欠缺訴追條件或不能證明被告犯罪而未予論罪，自不生吸收關係，仍應就被告被訴的所謂低度行為、前行為或危險行為等予以裁判。

台中高分院認為，此案雖然傷害罪撤回告訴，仍因就恐嚇罪做實體判決，撤銷原審不審理判決，依恐嚇罪判罰5000元，得易服勞役5日，可上訴。

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