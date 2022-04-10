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醉漢早餐店與人起衝突 亮摺疊刀判罰5千

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

李姓男子在台南市安南區一家早餐店飲酒，因細故與他人發生互毆，李過程中拿出折疊刀嚇阻對方，雖然後來因擔心造成傷害將刀子收起，警方獲報前往處理，並調閱監視器後，將李依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易法庭審理。法官認為李的行為對社會安寧產生危害之虞，依違反社維法裁罰5000元，案可抗告。

裁定書說，李於今年2月26日6點多，在台南市安南區某早餐店因細故而與他人發生互毆，李於過程中有拿出折疊刀嚇阻對方，後來因擔心造成傷害將刀子收起，警方獲報前往處理，並調閱監視器後發現李沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械，依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，移送法院裁處。

法官認為，李於早餐店內酒醉與人發生爭執，有監視器翻拍照片可證明。李隨身攜帶系爭刀具於早餐店內酒後與人發生口角，酒後辨識能力、操控能力顯著降低下，恐有誤用刀子而危及他人生命安全，並對社會安寧產生危害之虞，依法裁罰5000元。

社會秩序維護法第63條第1項第1款規定，沒有正當理由攜帶具有殺傷力器械、化學製劑或其他危險物品者，處3天以下拘留或3萬元以下罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李姓男子在台南市安南區一家早餐店飲酒，因細故與他人發生互毆，李拿出折疊刀嚇阻對方，法官認為李的行為對社會安寧產生危害之虞，依違反社維法裁罰5000元。本報資料照片
李姓男子在台南市安南區一家早餐店飲酒，因細故與他人發生互毆，李拿出折疊刀嚇阻對方，法官認為李的行為對社會安寧產生危害之虞，依違反社維法裁罰5000元。本報資料照片

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