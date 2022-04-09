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司機搭檔盜刷女子信用卡2萬4 狂點Foodpanda高達101次

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中2名洪姓男子常一起出班到外縣市送貨，1人因取得曾姓女子信用卡個資，竟為想省錢，偷拿她卡號綁定餐點外送平台Foodpanda，利用到屏東、台中或桃園出差時，短短1個月狂點101次，盜刷達2萬4000多元，2人因認罪協商，法院依101個偽造文書罪各判2月徒刑，可上訴。

檢警調查，2名洪男都是以組裝貨為業，其中1人不明原因拿到曾女信用卡卡號、有效年月及識別碼，2人竟從2021年10月10日起，一直到同年11月15日，趁著彼此一起出班到屏東、桃園及台中等地，打算偷盜刷曾女信用卡買東西吃。

2人先試用自己手機輸入Foodpanda網站，又未經曾女同意下以她的卡號綁定App，結果短短1個多月持續不停叫外送餐，訂餐次數更高達101筆，幾乎等同3餐都叫外送，累計的餐費甚至達2萬4766元。

後來曾女收到帳單才驚覺多出高額支出，但自己明明都沒有頻繁叫外送，這才得知信用卡已經遭人惡意盜刷並報警提告；2名洪男落網都坦承不諱，並有信用卡、Foodpanda等紀錄佐證。

由於2名洪男一開始就都認罪，經檢察官和2人在審判外進行認罪協商達成合議，由檢方聲請改依協商程序而為判決，因此法院不再經言詞辯論。

法院審酌，2人就詐得的2萬4744元，已經賠償銀行1萬7365元，依101個共同犯行使偽造準私文書罪，各處2人2月月徒刑，合併應執行2月，得易科罰金；其中1人因無前科，予以宣告緩刑2人，命上法治教育2場。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

信用 外送 盜刷

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