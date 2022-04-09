韓國代購5.5萬元商品秒變「已付款」 竟是女員工動手腳
韓國代購商品夯，新竹徐姓女子經營韓國連線代購團，去年出貨1筆高達5萬5千多元的商品訂單，事後發現對不到這筆帳，一查監視器等紀錄發現，竟是自家鍾姓女員工「動手腳」，將訂單後台紀錄悄悄修改為「已付款」。徐女報警追回商品，新竹地院審理考量鍾已與徐和解賠償10萬元，依詐欺等罪判處鍾女有期徒刑3月，緩刑2年。
判決指出，鍾姓女子去年3月間受雇於徐姓女子，竟意圖為自己不法之所有，利用臉書暱稱為賴某某的臉書帳號在徐女經營的韓國連線代購團下單，一口氣訂購5萬5667元商品，下單後並未付款，卻是趁上班時間利用公司電腦登入商品訂單系統，悄悄將該筆訂單商品狀態變更為「已付款」。
經營韓國連線代購的徐姓女子不疑有他，過沒幾天就親自將5萬多元的商品送至訂單收件地址，也正是鍾姓女子男友住處，當晚徐姓女子查看訂單資料，才警覺5萬多元根本沒有入帳，詢問系統廠商並調閱公司監視器畫面，赫然發現竟是鍾女在背後搞鬼。
法官審理鍾姓女子涉犯非法以電腦製作不實財產權得喪紀錄取財罪，鍾在警詢、偵查及法院調查等審判程序中都坦承犯行，包括相關人證都與案情大致相符，認為鍾女所為造成告訴人徐姓女子財產上損失，也嚴重戕害雇主及員工之間的信賴關係。
不過，法官也考量鍾姓女子得知東窗事發後已經退還商品，並積極與告訴人徐姓女子以分期賠償10萬元達成和解、犯後態度良好，應有悔意，且經過偵、審程序教訓，應當知所警惕，因此判有期徒刑3年，諭知緩刑2年，以勵自新。
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