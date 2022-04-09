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Google留負評罵老闆死要錢、無恥 他為600元遭判賠7萬
台中李姓教師因逆滲透純水機故障拿到公司送修，為支付維修費600元和梁姓業者起衝突，事後他到商家Google評論留負評還稱「老闆死要錢」、「無恥」等，梁認為遭人身攻擊，名譽、商譽都受損，提告求償20萬元；法院以李言詞已達貶損梁人格，判他應給付對方7萬元，可上訴。
梁主張，李男2018年6月透過網路向他公司買RO逆滲透純水機自行安裝，去年5月8日因故障拿來請求檢修，當時自己負責接待並告知會收取基本檢修費600元，之後再就維修費報價，最後確定維修還需1800元，因李不願修理給付600元就將機器帶回。
梁控訴，李之後卻在他們公司Google評論留言稱「東西壞了送修也沒說要檢測費600元」、「老闆死要錢檢測費是事後才說」、「無恥！」及「不付檢測費東西就扣留就是你惡劣的態度」等語。
梁認為李留言內容不實還有人身攻擊，影響他商譽、名譽及社會評價，也流失潛在消費者交際、和廠商合作機會，衝擊營運行銷等，對李求償20萬元，要求登載道歉聲明。
李男抗辯稱，梁沒告知收取檢修費之事，自己有付600元是為了取回機器，且評論是基於店家服務的體驗感受，是可受公評之事，就算讓人感到不快也應受言論自由保障，也否認對梁男及其公司人身攻擊。
法院認為，李男留言謾罵稱「老闆死要錢」、「無恥」應是指梁男，且該言論非指摘具體事實，含有輕蔑、羞辱意涵，已經達到對梁貶損人格地位程度。
法院審酌，梁男是公司負責人，致力於建立公司形象、口碑，因李言論損害他名譽、信用等，造成精神上痛苦，認定求償有依據，但根據侵害程度、雙方收入職業等，認為求償20萬元過高，判處李應給付梁一共7萬元。
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