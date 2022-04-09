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罵王瑞德「不要臉」 桃議員詹江村判賠12萬

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

國民黨桃園市議員詹江村2019年7月在臉書PO文，評論高雄香蕉煎餅店挺罷韓事件，因指名嘴王瑞德「陪同歧視客戶的無良煎餅店老闆提出訴訟，以賺取出國旅遊旅費」，又罵王「不要臉」、「鳥名嘴」等，遭對方求償30萬元，最後桃園地院簡易庭判賠12萬元。王瑞德稍早在臉書指此事為「今天台灣最大的好消息」，詹江村不服判決，將提上訴。

王瑞德興訟指出，詹江村自2019年7月到2021年10月多次在臉書指稱他陪同煎餅店老闆提告，但內容並非屬實，已損及他的社會評價。另外，詹江村還多次用「不要臉」、「鳥名嘴」等言詞辱罵，更導致眾多網友在文章留言處跟著罵，導致他精神痛苦，因此求償30萬元慰撫金。

詹江村則強調香蕉煎餅店罷韓事件有登上媒體版面，堅稱王瑞德卻有協助事件當事人對網路新聞留言網友提告，並在媒體版面炫耀此事，指謫並無不實。他也主張王瑞德是媒體公眾人物，行為言論應可受公評，縱使用詞粗鄙激烈，也應該不構成侵權行為。

法院調查，王瑞德是協助支持香蕉煎餅店罷韓的女學生對網友提告，並非協助煎餅店老闆，相關資料在網路上都找得到，詹江村只要稍加查詢瀏覽就能知道自己指謫有誤，但他仍疏於查證，難認已盡查證義務。

法院認為，「鳥名嘴」有指摘他人欠缺足夠職業素養意涵，但非單純侮辱貶損人格，王瑞德是經常上政論節目的公眾媒體人物，本應接受較廣泛檢驗與評論，「鳥名嘴」一詞應未逾越合理意見表達範圍。可是，「不要臉」是指某人欠缺羞恥心，無疑會貶損他人名譽。

簡易庭認定詹江村言論已侵害王瑞德名譽權，審酌雙方身分、地位、經濟狀況及加害程度後，認為30萬元賠償金過高，最後判詹須賠12萬元。

國民黨桃園市議員詹江村因為罵名嘴王瑞德「不要臉」及不實指控，被桃園地院簡易庭判賠12萬元。記者陳俊智／攝影
國民黨桃園市議員詹江村因為罵名嘴王瑞德「不要臉」及不實指控，被桃園地院簡易庭判賠12萬元。記者陳俊智／攝影

詹江村 香蕉 罷韓

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