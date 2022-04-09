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占用台北航空站機庫遭判賠逾8千萬 遠航將上訴

中央社 / 台北9日電

民航局台北國際航空站控告違約占用機庫，台北地方法院今天判決遠航須支付新台幣8368萬元違約金。遠東航空今天發布新聞稿指出，將在收到法院判決書後，提出上訴。

遠東航空雖已停飛，但公司登記仍在，董事長是張綱維。

遠航今天發布新聞稿，針對台北地方法院判決遠航應給付台北航空站違約金8368萬元，將在收到法院判決書後，以最快的速度提出上訴。

張綱維說，是民航局違法在先，遠航自109年3月31日被迫「歇業」至今，目前已召回部分幹部，並未停業。

張綱維說，欠債還錢天經地義，但孰令致之，遠航將在收到法院判決書後，以最快的速度提出上訴。

張綱維指出，除台北航空站外，還有高雄航空站對遠航提出不當得利、返還土地的多件民事訴訟，請求賠償的租金、違約金等，遠航已納入向民航局求償的國賠範圍內，待國賠案確定後由賠償金抵償。

針對遠航被撤銷民用航空運輸業計可證，遠航去年向民航局提出國賠，同時控告交通部，台北高等行政法院今年2月判決遠航敗訴，遠航已向最高行政法院提出上訴。

遠航 民航局 遠東航空

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