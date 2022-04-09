占用台北航空站機庫遭判賠逾8千萬 遠航將上訴
民航局台北國際航空站控告違約占用機庫，台北地方法院今天判決遠航須支付新台幣8368萬元違約金。遠東航空今天發布新聞稿指出，將在收到法院判決書後，提出上訴。
遠東航空雖已停飛，但公司登記仍在，董事長是張綱維。
遠航今天發布新聞稿，針對台北地方法院判決遠航應給付台北航空站違約金8368萬元，將在收到法院判決書後，以最快的速度提出上訴。
張綱維說，是民航局違法在先，遠航自109年3月31日被迫「歇業」至今，目前已召回部分幹部，並未停業。
張綱維說，欠債還錢天經地義，但孰令致之，遠航將在收到法院判決書後，以最快的速度提出上訴。
張綱維指出，除台北航空站外，還有高雄航空站對遠航提出不當得利、返還土地的多件民事訴訟，請求賠償的租金、違約金等，遠航已納入向民航局求償的國賠範圍內，待國賠案確定後由賠償金抵償。
針對遠航被撤銷民用航空運輸業計可證，遠航去年向民航局提出國賠，同時控告交通部，台北高等行政法院今年2月判決遠航敗訴，遠航已向最高行政法院提出上訴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言