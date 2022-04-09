台南男疑鄰桌找麻煩 竟亮辣椒槍恐嚇被判2月

台南37歲方姓男子今年1月21日清晨在北區知名肉粽店用餐時，懷疑遭鄰桌客人盯視，似乎想找麻煩，就回到車上，拿出辣椒槍丟在桌上，眼神凶狠回瞪對方，鄰桌客人誤為真槍 ，嚇的趕緊離開現場，方男說，掏槍是為防身，台南地院認他犯恐嚇公眾罪處2月徒刑，可上訴。

檢警調查，方男跟友人喝酒後續攤吃早餐，剛到時因為講話太大聲，引起鄰桌1名有刺青的男子注意，他認為對方似乎想找麻煩，就回到自己車上，拿了平時防身用的辣椒水槍，刻意擺在桌上明顯處，刺青男以為是把真槍，趕緊離開現場，方男還一度想衝上前，不過被友人攔了下來。

警方獲報後，透過監視器比對，以車追人，案發後11小時，警方持檢方拘票將他拘提到案，並在他的車上取出該把辣椒槍。方男辯稱，掏槍只是要防身。

檢方認為，方男明知肉粽店內有民眾用餐及該店緊鄰騎樓，還有來往民眾經過，竟持外觀無以分辨是否具殺傷力的辣椒手槍，置放在騎樓處的餐桌上，造成店內及路過民眾受到驚嚇，藉此恐嚇公眾。