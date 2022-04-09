快訊

入境陽性率高 即起「越南所有航班」前6小時快篩報告

直播／本土確診442例再創新高、1例死亡 境外136例

群組傳「趕羚羊」辱社區總幹事 男子遭判賠5千元

中央社 / 台北9日電

張姓男子不滿社區林姓總幹事處事方法，在群組內傳送「趕羚羊」文字，遭求償10萬元。士院認為，「趕羚羊」為辱罵人的諧音，日前判決張男應賠償林男5000元精神慰撫金。

士林地方法院判決書指出，林姓總幹事向法院主張，他擔任台北市某社區總幹事，張男為社區管理委員會委員；民國109年間，他在管委會LINE群組傳送工作日誌，張男隨即回傳「當耳邊風是吧」、「趕羚羊」等訊息。

林姓總幹事認為，張男藉「趕羚羊」諧音辱罵他，貶損他的人格、名譽，請求判決張男賠償新台幣10萬元；張男則辯稱，只是對社區不滿，並非針對總幹事，並指總幹事處事不透明，才提出質疑。

承審法官認為，張男坦承總幹事處事不透明才提出質疑，足以認定張男傳送「趕羚羊」至群組是針對總幹事；張男以「趕羚羊」諧音辱罵總幹事，造成總幹事名譽受損，應負損害賠償責任，審酌雙方工作、侵權行為等情狀，判張男賠償新台幣5000元。可上訴。

北市 LINE

延伸閱讀

已婚男確診足跡曝「5天到女同事家8次」 女辯：來修水管

網路瘋傳涼麵店內性愛影片 辣妹闆娘怒告妨害秘密

宣布參選下屆溪湖鎮長被退群 大竹里長PO文討公道

桃園失智婦廟前徘徊2天 鄰里LINE群組熱心協尋建功

相關新聞

台南男疑鄰桌找麻煩 竟亮辣椒槍恐嚇被判2月

台南37歲方姓男子今年1月21日清晨在北區知名肉粽店用餐時，懷疑遭鄰桌客人盯視，似乎想找麻煩，就回到車上，拿出辣椒槍丟在...

地下錢莊恩怨開槍押人尋仇 台南男寄藏槍彈判2年8月

台南兩派地下錢莊人馬1年多前在網路上互嗆，鄧姓男子等人在東區大同路二段發現對方人馬李姓男子轎車，開了1槍將他押走且持棍打...

服4個月軍事訓練役逃兵躲網咖 無法適應軍隊法院給緩刑

台中劉姓男子入伍服4個月軍事訓練役認為適應不良，放假4天卻直接逃兵，躲到網咖半個月才回家、返營，一審以他枉顧軍紀依逃亡罪...

「有惡犬勿入」路過婦慘被2土狗咬傷 新竹飼主下場曝光

新竹市沈姓男子在住家飼養2隻黑色土狗當看家犬，雖在住家外張貼「有惡犬勿進入」，卻未圈養或繫住狗狗，放任土狗遊走，去年底造...

前消防署長貪汙 黃季敏改判16年

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，並將贓款匯往境外，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；檢方依貪汙罪起...

檢抗告成功 枋寮鄉長涉貪收押禁見

屏東縣枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，檢廉調今年3月帶回枋寮鄉長陳亞麟與黃姓助理等人訊問後聲請羈押，屏東地院當時裁...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。