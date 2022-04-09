他在接種站旁脫口罩飲酒 警規勸下1秒查出通緝逮捕

高雄疫情因八大行業傳播鏈嚴峻，各施打疫苗場站開打，但一名黃姓男子日前卻大剌剌在高雄市鹽埕區國際會議中心施打站旁脫口罩抽菸飲酒，民眾見狀不齒黃男罔顧防疫安全行徑報警，警網到場要求黃男受檢，結果一查，黃男竟是侵占罪通緝犯，直接將他上銬解送歸案。

鹽埕分局五福四路派出所警方6日上午10時許，接獲民眾報案，指稱有男子在國際會議中心疫苗施打站旁，脫下口罩飲酒，罔顧防疫安全，線上警網隨即到場了解。

警方到場後，見黃男和友人正在喝酒，警方對著黃男說：「七早八早就在喝，很厲害」，「身分證拿出來，你有沒有被通緝？」黃男還一派輕鬆地說，「有沒有通緝一打就出來了」，結果警方一查，發現黃男因花800元租用機車沒還，因此被機車行提告侵占，3月29日遭高雄地檢署發布通緝。

黃男得知自己通緝身分曝光，辯稱「也沒有寄單給我」，黃男頻對警方致歉，最後被警方上銬，解送歸案。