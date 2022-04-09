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疫情影響沒假放 八德外役監受刑人翻牆散心

服4個月軍事訓練役逃兵躲網咖 無法適應軍隊法院給緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／台中即時報導

台中劉姓男子入伍服4個月軍事訓練役認為適應不良，放假4天卻直接逃兵，躲到網咖半個月才回家、返營，一審以他枉顧軍紀依逃亡罪判4月。劉上訴主張自己有環境適應障礙，二審考量他年紀輕、因身心狀況才無法適應軍隊生活，維持量刑但宣告緩刑2年，全案確定。

經調查，劉男2021年10月6日入伍，在台中的營區擔任4個月的軍事訓練役，相隔11天17日休假外出時，劉同時把所有行李全數帶離，原本應於20日中午12點收假返營，但他覺得不適應營區生活，竟選擇逃避不歸營。

期間劉持續在彰化火車站一帶的網咖過夜，因單位遲遲找不到人聯絡他母親協尋仍未果，直到11月2日劉走頭無路才先回家，再自行到單位報到，被憲兵隊依陸海空軍刑法逃亡罪移送法辦。

台中地院一審認為，劉男當時是軍人身分，卻擅自離營枉顧國家法令、部隊紀律與自身職責，考量他犯後坦承，同年12月也因病停止訓練退伍，依意圖長期脫免職役而離去職役，判處他有期徒刑4月，得易科罰金。

劉男不服上訴，主張自己犯後坦承、態度良好也確有悔悟反省，加上已經由醫院診斷環境適應障礙、情緒不穩，不適應部隊及人際關係不穩定等，萬一入監刑恐導致精神狀況更差，請求從輕並給予緩刑。

台中高分院認為，一審量刑符合罪刑相當、比例原則沒有不當，但考量劉犯後態度良好、沒有不良前科，並衡酌他因身心疾病無法適應軍隊而擅自離營，最後又疾病退役，有相關診斷、軍方資料可佐證。

二審指出，劉年紀尚輕，退役後至今沒有觸法行為，也表示正服藥努力工作生活，維持一審判他4月，但宣告緩刑2年，命他應向公益團體提供40小時勞務，應參加法治教育2場。

台中地院。記者曾健祐／攝影
台中地院。記者曾健祐／攝影

彰化 空軍 火車站

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