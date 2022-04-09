已婚魔術師愛慕女助理 假借培養默契載去汽旅脫褲硬上

台中一名人夫魔術師因愛慕女助理，假借培養默契約她吃飯卻載到汽車旅館硬上，強吻她胸部、解開褲頭，對方飽受驚嚇但仍冷靜自行錄音蒐證，並動之以情要他想想老婆、孩子，並稱「萬一發生會後悔」，男子才停手；法院考量雙方和解，依強制性交未遂罪判他1年5月，緩刑4年，可上訴。

檢警調查，魔術師2021年8月28日以工作培養默契為由約女助理吃飯，又在她毫無防備下載去汽車旅館開房間，女子警覺表明只想維持工作關係，不想有踰矩行為，男子卻突然強壓她上床不顧女子尖叫踢腳抗拒，還解開扣子親吻胸部。

後來因魔術師手機響，女子趁隙躲到廁所，男子講完電話卻脫光衣服，還跑到廁所再拖女助理要繼續硬上，因女子一再懇求他冷靜才沒得手。

審理時，魔術師均坦承不諱，並和女助理證詞大致相符，並有相關對話、女子求助身心就診紀錄，以及女子在汽旅內自行錄音等證據。

法院審酌，當時魔術師用手腳、身體壓住女子，還強吻她胸部、解開褲頭，期間女子雖奮力反抗但因體型嬌小，還不斷要他冷靜，並想想他有妻子、小孩，萬一真的發生會後悔等語，符合未遂應依法減刑。