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「有惡犬勿入」路過婦慘被2土狗咬傷 新竹飼主下場曝光

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

新竹市沈姓男子在住家飼養2隻黑色土狗當看家犬，雖在住家外張貼「有惡犬勿進入」，卻未圈養或繫住狗狗，放任土狗遊走，去年底造成一名婦人路過時，慘被衝出的土狗撕咬，婦人左腳受傷氣得提告。新竹地院審理認為飼主未作好必要防護，依過失傷害罪判處沈男拘役30天，得易科罰金。

判決指出，去年10月31日下午4時許，一名黃姓婦人行經沈姓男子住家附近外圍道路時，突然遭58歲沈姓男子飼養的土狗衝出撕咬，左腳被咬傷，沈男未能與黃婦達成和解，雙方對簿公堂。

依據動物保護法第7條規定，飼主應防止其所飼養動物無故侵害他人之生命、身體、自由或財產。法官認為，沈姓飼主自知飼養的土狗有攻擊性，還在私人土地路口貼出「有惡犬勿進入」牌示，但卻未以繩索、鍊繩牽引黑狗，任其四處遊走，也未在其私人土地與公眾往來道路間設柵欄或相當防護、隔離措施，造成婦人被咬傷，有過失傷害疏失。

法官審酌被告因一時疏失未能將飼養2隻黑色土狗妥善管束，而致告訴人受有傷害，侵害他人身體法益，造成他人身體及精神之痛苦，所為實有不該；惟念其坦承犯行之犯後態度，兼衡被告家庭狀況與相關案情等，判處沈姓男子拘役30日，可上訴。

不少人會飼養黑色土狗看家。圖與本新聞事件無關。圖／Ingimage
不少人會飼養黑色土狗看家。圖與本新聞事件無關。圖／Ingimage

新竹 傷害罪

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