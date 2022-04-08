被控強逼小弟簽本票 太陽聯盟會長否認獲檢方交保
太陽聯盟奚姓台北分會長被控經營賭場輸錢，反責怪是手下疏失，強逼簽下240萬元本票，遭警方掃蕩送辦；奚男喊冤指出，他向來願賭服輸，賭債早已還清，從未逼迫小弟簽下本票，相關指控與事實有出入，新北地檢署訊後命奚男50萬元交保。
台北市刑大7日共逮捕9人到案，除奚男50萬元交保外，其餘人各被依組織、重利等罪交保10至30萬元。
奚男被控在新北市板橋開設天九牌職業賭場，他自己下場賭博，輸了80萬元，卻怪罪手下做事疏失，因此逼對方簽下輸三倍金額的240萬元本票。手下拿不出錢只好跑路。
奚男供稱，這筆80萬的賭債確實存在，但他早已清償，自己輸的錢當然是自己還，怎麼可能叫小弟簽本票，這樣傳出去怎麼聽，這部分指控根本是子虛烏有，懷疑是前手下對他不滿，刻意栽贓嫁禍。
另外，奚男孩被控經營地下錢莊放款，吸收未成年小弟負責討債押人，有小弟想脫離黑幫，卻遭押走毒打一頓，並簽下20萬元本票當作「退會費」。
奚男對此澄清，這件事是由1名綽號「世東」的李姓前手下所引起，李男未經同意先吸收未成年小弟入會，詎料該未成年小弟又拉同儕入夥，同儕後來因想退會等因素，遭拉他入會的上手毆打，整個過程他都沒指揮參與，更沒教唆，是李男那方派系的事，且李男早已離開社團，在外行為與公司無關。
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