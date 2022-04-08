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影／休假國道員警酒後騎車拒測催油逃 丟職還惹官司

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

國道公路警察局第一大隊汐止分隊邱姓員警昨因酒後騎車，遇汐止警方攔查拒檢還企圖衝撞逃逸仍被逮，也造成執勤員警受傷，酒測值0.82毫克，今依公共危險、妨害公務及傷害罪嫌移送士林地檢署，檢方開庭後裁定無保請回，國道警察局今天召開考績會決議記兩大過免職。

汐止警分局汐止派出所員警昨晚11時許在汐止區忠孝東路、南昌街口，執行酒駕攔查勤務，發現騎車的邱姓男子身上有酒味，要求進行酒測，邱男疑因擔心酒駕被查獲，竟催油門準備逃逸，汐止兩名員警見狀，往前衝欲拉住邱男，不料被邱男擺脫，騎車往對向車道逃，因太過緊張，在對向車道迴轉時，不慎打滑自摔當場被逮。

據了解，26歲邱員為警專33期，畢業後都在國道警服務，去年1月份從三大隊調到第一大隊汐止分隊服務，作狀況表現不錯未有異狀。

國道警察局表示，邱員昨天休假搭乘捷運至台北市大安區與友人餐敘飲酒，昨晚11時與友人餐敘結束，搭乘火車返回汐止，為貪圖方便，騎機車欲返回3分鐘路程的住處，在汐止區遇警方攔查，竟知法犯法，企圖衝撞逃逸，造成汐止一名員警左手腕跟左膝挫傷，仍當場被逮。

國道公路警察局為防制員警酒後駕車一再三申五令，邱員不能潔身自愛，酒後貪圖方便僥倖騎乘機車返家，嚴重違反警察紀律，第一大隊今天中午立即召開考績會決議予以二大過免職，以維警紀。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

國道公路警察局第一大隊汐止分隊邱姓員警昨晚酒後騎車，遇汐止警方攔查拒檢還企圖衝撞逃逸仍被逮，也造成執勤員警受傷，今依法送辦還遭記兩大過免職。記者王長鼎／翻攝
國道公路警察局第一大隊汐止分隊邱姓員警昨晚酒後騎車，遇汐止警方攔查拒檢還企圖衝撞逃逸仍被逮，也造成執勤員警受傷，今依法送辦還遭記兩大過免職。記者王長鼎／翻攝
國道公路警察局第一大隊汐止分隊邱姓員警昨晚酒後騎車，遇汐止警方攔查拒檢還企圖衝撞逃逸仍被逮，也造成執勤員警受傷，今依法送辦還遭記兩大過免職。記者王長鼎／翻攝
國道公路警察局第一大隊汐止分隊邱姓員警昨晚酒後騎車，遇汐止警方攔查拒檢還企圖衝撞逃逸仍被逮，也造成執勤員警受傷，今依法送辦還遭記兩大過免職。記者王長鼎／翻攝

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