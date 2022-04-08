恐無法拚連任 最年輕鄉長陳亞麟涉貪收押

屏東縣枋寮鄉爆發鄉公所工程低價圍標索賄弊案，鄉長陳亞麟上月11日屏東地院裁定150萬交保後，陳深夜在臉書發文報平安，隔天出席排定的婚宴行程時說，對被調查涉弊的工程業務完全不知情，懷疑是選舉恩怨引發檢舉，會努力證明自己的清白，今天卻被檢方抗告成功羈押禁見。

36歲的陳亞麟3年多前當選時，是全台最年輕鄉長，在沿海枋寮鄉念完國小、中學後，到都會區就讀大學、研究所及就業，曾是游錫堃競選團隊的一員。