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精神狀況差？ 林秉樞當庭扯「曾走出北所又搭小黃回來」

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，合議庭並針對是否延長羈押，詢問律師意見，律師劉繼蔚在庭上稱，林自述曾在今年2月23日凌晨走出看守所外，後來中午又醒來，發現自己在家，最後搭乘計程車返回台北看守所，林也附和說，「醒來還穿著囚衣」，讓審判長大吃一驚。

針對林秉樞與律師的說法，台北看守所嚴正駁斥，強調絕無此事。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見。

新北地院天開第二次準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，也因此開庭時間冗長。因林秉樞羈押期限將於4月底到期，合議庭亦針對是否延長林秉樞羈押詢問律師意見。

劉繼蔚指出，林秉樞自述今年2月23日凌晨走出看守所外，中午醒來發現自己在家中，最後搭著計程車回看守所，審判長聽聞驚呼，「蛤？你在說甚麼」，林秉樞附和說，「醒來還穿著囚衣」，還說「書記官、監所都有印象，有對話紀錄」，並說有5人跟7人小組在監督他，不能多講，「講監所怎樣就會被修理」。

北所對此嚴正駁斥，強調北所從囚房到大門都有重重關卡保障，不可能讓人犯輕易即可逃脫，絕無此事。

林秉樞在庭上稱自己曾在今年2月底走出台北看守所，中午醒來在家中，最後搭著計程車回到北所。圖／聯合報系資料照
林秉樞在庭上稱自己曾在今年2月底走出台北看守所，中午醒來在家中，最後搭著計程車回到北所。圖／聯合報系資料照

林秉樞 律師 新北 高嘉瑜 恐嚇

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