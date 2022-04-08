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精神狀況差？ 林秉樞當庭扯「曾走出北所又搭小黃回來」
林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，合議庭並針對是否延長羈押，詢問律師意見，律師劉繼蔚在庭上稱，林自述曾在今年2月23日凌晨走出看守所外，後來中午又醒來，發現自己在家，最後搭乘計程車返回台北看守所，林也附和說，「醒來還穿著囚衣」，讓審判長大吃一驚。
針對林秉樞與律師的說法，台北看守所嚴正駁斥，強調絕無此事。
林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見。
新北地院天開第二次準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，也因此開庭時間冗長。因林秉樞羈押期限將於4月底到期，合議庭亦針對是否延長林秉樞羈押詢問律師意見。
劉繼蔚指出，林秉樞自述今年2月23日凌晨走出看守所外，中午醒來發現自己在家中，最後搭著計程車回看守所，審判長聽聞驚呼，「蛤？你在說甚麼」，林秉樞附和說，「醒來還穿著囚衣」，還說「書記官、監所都有印象，有對話紀錄」，並說有5人跟7人小組在監督他，不能多講，「講監所怎樣就會被修理」。
北所對此嚴正駁斥，強調北所從囚房到大門都有重重關卡保障，不可能讓人犯輕易即可逃脫，絕無此事。
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