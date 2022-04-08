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林秉樞始終否認犯罪卻想跟高嘉瑜道歉 高陣營：不接受

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞案今再開準備程序庭，針對先前裁定不公開的證據等逐一檢視，合議庭對是否延押，詢問律師意見。律師團盼林能在外獲得良好就醫，認為林秉樞已沒有再續押或延押必要；林秉樞則當庭向法官求饒，「我不敢了」，卻又在剛開庭時揚言提告立法委員高嘉瑜，但沒說要提告甚麼。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見。

今新北地院開第二次準備程序庭，因林秉樞羈押期限將於4月底到期，合議庭亦針對是否延長林秉樞羈押詢問律師意見。

林秉樞的律師陳頂新在庭上表示，以林秉樞涉及的罪刑來看他「被押太久了」，且他現在就像過街老鼠，沒人敢跟他接觸，不可能有串供之虞；另外林秉樞有慣用藥物，有些是管制藥品，監獄不一定會開立適合的藥物，盼能讓他交保以獲得良好就醫。

林秉樞在庭上說話則明顯不若以往流暢，甚至時常結巴，並求饒，「法官大人給我一個機會」，「我真的嚇到了，我不敢了!」，並表示自己「只想要有個機會跟嘉瑜道歉」，但準備庭剛開時，林秉樞又揚言向高嘉瑜提告，但沒說清楚要提告何項罪名。

林秉樞並針對涉及妨害秘密部分提出意見，強調「全部都不是偷拍的」，否認犯罪。

高嘉瑜的律師李永裕則回應，林秉樞從頭到尾都在否認犯罪，還要去聽所有錄音、再次羞辱高嘉瑜，甚至檢視所有私密照片、要求公開審理，認為林秉樞現在的所作所為就是不斷的再傷害告訴人，他們不可能接受徒具形式、毫無誠意的道歉。

高嘉瑜律師李永裕表示，他們絕不會接受徒具形式、毫無誠意的道歉。記者柯毓庭／攝影
高嘉瑜律師李永裕表示，他們絕不會接受徒具形式、毫無誠意的道歉。記者柯毓庭／攝影

林秉樞 高嘉瑜 律師 偷拍 恐嚇

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