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國道員警酒駕涉衝撞汐止員警 記兩大過免職

聯合報 / 記者王長鼎／新北即時報導

國道公路警察局第一大隊汐止分隊邱姓員警昨因酒後騎車，遇汐止警方攔查拒檢還企圖衝撞逃逸仍被逮，也造成執勤員警受傷，今依公共危險、妨害公務及傷害罪嫌移送士林地檢署，檢方開庭後裁定無保請回，國道警察局今天中午召開考績會決議記兩大過免職。

汐止警分局汐止派出所員警昨晚11時許在汐止區忠孝東路、南昌街口，執行酒駕攔查勤務，發現騎車的邱姓男子身上有酒味，要求進行酒測，邱男疑因擔心酒駕被查獲，竟催油門準備逃逸，汐止員警見狀，往前衝欲拉住邱男，不料被邱男擺脫，騎車往對向車道逃，因太過緊張，在對向車道迴轉時，不慎打滑自摔當場被逮。

據了解，26歲邱男為警專33期，畢業後都在國道警服務，去年1月份從三大隊調到第一大隊汐止分隊服務，作狀況表現不錯未有異狀。昨晚與友人餐敘結束欲騎車返家，在汐止區遇警方攔查，竟知法犯法，企圖衝撞逃逸仍被逮。

經警詢後今依公共危險、妨害公務及傷害罪嫌移送士林地檢署，檢方開庭後裁定無保請回，國道警察局今天中午立即召開考績會，決議邱員記兩大過予以免職。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

汐止警分局。圖／聯合報系資料照
汐止警分局。圖／聯合報系資料照

汐止 國道 警察 酒駕

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