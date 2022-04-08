憲兵少校不滿酒駕快車道睡著遭記過 竟說「只是違停」

憲兵前吳姓少校特種情報官酒駕遭吊銷駕照，卻還開車進出營區85次，已遭軍方汰除，他不服憲兵指揮部因他酒駕拒測記一大過，再提行政訴訟，還稱當時等紅燈睡著只算「違規停車」，實際卻是停在快車道經警察拍窗才叫醒他；台中高等行政法院認為原處罰無違反比例，駁回其訴，可上訴。

吳男因2021年1月16日休假時晚上開車出門被警方攔查，但吳拒絕酒測被裁罰18萬元，憲兵二0三指揮部也給他記一大過，經吳提訴願被國防部駁回，他仍不服再向台中高等行政法院提行政訴訟。

吳並主張，他當時在外休假，雖不遵守交通規則，但充其量僅屬違反國軍軍紀態樣之一，尚未達違法程度，侵害法益甚微但就被記一大過，認為違反比例原則。且他當時雖開車等紅燈睡著，僅是非出於故意的「違規停車」。

吳還說，警察到場時他車輛停止沒有駕駛，況且酒後開車非即等同犯罪，還要有酒測值為據，且台灣沒禁止喝酒，所以喝酒並非違法，所以也非駕駛人自稱喝酒、坐在駕駛座上，就認定構成刑法公共危險，他也爭執員警違反攔檢要件，要求撤銷原處分。

軍方抗辯稱，經電詢當天攔查員警，警方稱「吳男開車停滯嘉義博愛路、友愛路口快車道上」且是「警員拍打車窗才醒來」，可見他因酒後嗜睡停在快車道，嚴重威脅道路安全；且根據警方密錄器，吳也坦承有喝酒，且擔心酒測超標才拒絕酒測。

軍方還說，吳服役16年多是資深軍官，也曾擔任中隊長重要領導職，理應注意言行、當官兵表率，卻無視軍紀影響部隊統御，斲傷軍隊軍紀，又考量他一再逃避刑責、行政責任，態度不佳沒悔悟，認為記一大過符合比例，另也因其他案件已將他汰除。

法院審酌，吳酒駕拒測挨罰後，軍方就展開行政調查且都符合程序，另軍方2019年5月8日發布國軍軍風紀維護實施規定，分門別類詳細訂定各項違紀樣態。

且其中包括「不遵守交通規則」及道交條例的「拒絕接受酒測」，認為軍方記一大過並沒違反比例原則，另再勘驗警方攔查程序也沒違法，因此駁回吳男之訴。

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