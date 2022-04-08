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遠東航空違約霸占土地不還 法院判要付8368萬元違約金

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

遠東航空前年和民航局台北國際航空站簽約，每月支付使用費213萬餘元使用土地停放飛機、興建維修工場等，但契約終止後未返還土地，被求償違約金8368萬餘元，另在返還土地前應按日支付使用費14萬餘元；台北地方法院今判遠航敗訴，應如數給付台北航空站，可上訴。

台北航空站主張，遠航2020年1月31日簽立機庫使用合約，約定遠航可以使用航空站土地，期間至同年3月31日為止，遠航應按月給付使用費213萬餘元，且若契約到期仍未依規定搬遷，應繳納違約金。

台北航空站指出，雙方契約去年3月31日終止，遠航應在4月1日前返還土地，但遠航除返還部分土地外，其餘的至今均未返還，因此依約請求違約金，扣除剩餘押金後，要求遠航給付8368萬餘元，另要按日給付土地使用費14萬多元，直到返還為止。

遠航抗辯，航空站土地已交由遠航停放飛機、興建辦公庫房、維修工場、儲存航材設備約60餘年，土地攸關公司的正常營運；而民航局2019年違法禁止遠航航班、廢止民用航空運輸許可，仍恣意要求公司返還土地、給付違約金，屬於權利濫用。

再者，民航局違法禁止遠航的航權，嚴重侵害公司營運發展，但台北航空站仍請求每日高達14萬餘元違約金，顯然過高；遠航因民航局的違法處分，受有26億餘元損失，認為可以和台北航空站請求金額抵銷。

台北地院認為，依雙方簽的契約內容等證據，認定遠航應給付違約金，且遠航運輸許可是否被廢止，與合約約定返還土地的期限、違約金無關，不能作為拒絕歸還土地、支付違約金的依據，認為台北航空站請求有理由，判遠航應全額給付違約金，並按日支付使用費。

遠東航空。圖／聯合報系資料照片
遠東航空。圖／聯合報系資料照片

遠航 民航局 遠東航空

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