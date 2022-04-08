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私處保養品稱適用「婦科感染」 生技業者緩起訴處分
台北市內湖區某生技公司先前生產販售女性私處保養品，卻未經許可標榜適用「婦科感染、搔癢困擾者」，有涉違反藥事法之虞，台北市衛生局獲報函送士林地檢署偵辦，訊後認該公司及負責人是一時失慮犯錯，緩起訴處分。
據悉，該生技公司2018年起生產含乳酸成分的女性私處保養品「CH2 天然淨化防禦精萃 浸潤版」，隔年上架開始販售，未經許可下，宣稱適用「婦科反覆感染、搔癢、異位、白帶、乾澀困擾者」。
台北市衛生局去年接獲情資後介入釐清，發現該公司販售該產品有違藥事法之虞，該公司38歲張姓負責人到案時坦承犯行，表示是因一時疏忽，才未依規定申請許可，就將標榜療效的產品上架銷售，衛生局調查後函送士林地檢署偵辦。
依據藥事第82條，製造或輸入偽藥、禁藥者，處10年以下徒刑，得併科1億元以下罰金；同法第87條則規定，法人及其代表人，自然人的代理人、受雇人或其他從業人員，因執行業務犯藥事法第82至86條者，除處罰行為人外，法人或自然人也科10倍以下罰金。
檢方訊後認為，該生技公司及張姓負責人犯行已堪認定，考量張無前科，應是一時失慮才犯錯，且犯後深感悔悟，令張男及生技公司緩起訴1年，張須繳公庫4萬元，生技公司則須繳公庫6萬元。
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