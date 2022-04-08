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被酒駕者撞還挨告過失致死 檢察官調查還清白

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導

衰！桃園一名黃姓男子去年10月騎車行經楊梅區梅獅路橋，遭酒駕的余姓男子從後方追撞，結果余男因頭部重傷休克死亡，他也被警方依過失致死罪移送法辦，直至桃園地檢署調查，全案才在今天偵結不起訴。

事情發生在去年10月6日下午2時許，黃男雖然是被撞的一方，但警方認定他有應注意而未注意的情形，導致2車碰撞事故發生，而余男經搶救仍在10月12日凌晨死亡，因此移送過失致死罪。

偵訊時，黃男否認犯行，堅稱當時是余男從後方追撞，路人的行車紀錄器也有拍到過程，而余男的家屬事後也賠償他工作損失、精神撫慰金和強制險共26萬元，並同意不追究他的刑事責任。

檢方調查余男在事故發生後的血液酒精濃度換算成呼氣酒測值為1.705，認為他在事故發生當下駕駛能力已受體內酒精影響，而路人行車紀錄器畫面也未發現黃男有突然減速或變換車道情形，認為事故是猝不及防的突發狀況。

檢方根據黃、余2車撞擊位置及現場圖等證據，研判事故肇因應是余男酒駕未注意車前狀況，在行車過程中搖晃不穩導致。另外，檢方考量雙方已達成和解，余男家屬也同意不追究黃刑事責任，因此認定黃男無過失。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

桃園一名黃姓男子去年10月騎車行經楊梅區梅獅路橋，遭酒駕的余姓男子從後方追撞，結果余男因頭部重傷休克死亡，他也被警方依過失致死罪移送法辦，直至桃園地檢署調查，全案才在今天偵結不起訴。記者楊湛華／攝影
桃園一名黃姓男子去年10月騎車行經楊梅區梅獅路橋，遭酒駕的余姓男子從後方追撞，結果余男因頭部重傷休克死亡，他也被警方依過失致死罪移送法辦，直至桃園地檢署調查，全案才在今天偵結不起訴。記者楊湛華／攝影

酒駕 桃園

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