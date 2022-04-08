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林秉樞案 法院駁回聲明異議裁定不公開

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

林秉樞案上月28日首開準備程序庭，新北地方法院因案件有違善良風俗之虞決定不公開審理。林的律師團向法庭聲明異議，要求法院公開審理，新北地方法院今駁回異議，認為案件因涉及妨害秘密，為維護被害人隱私，裁定審理不公開，不得抗告。

林秉樞暴力對待立委高嘉瑜案今年1月25日由新北地檢署偵結，起訴林秉樞偽造文書、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等八罪。案件移審新北地方法院，合議庭認為林秉樞有反覆實施恐嚇、強制之虞，裁定羈押禁見。

案件上月28日首開準備程序庭，林的辯護人律師陳頂新針對案件裁定不公開審理聲明異議，他認為林涉及的八罪除了妨害秘密之外都是常見犯罪行為，就算是妨害秘密，相關照片調查也可以不公開展示方式，對不公開審理聲明異議，並請合議庭明確告知有何違反善良風俗。

今新北地院裁定，指出因案件涉及妨害秘密，部分證據是林秉樞涉嫌拍攝被害人私密部位等不雅照，涉及被害人隱私，若公開有違善良風俗之虞，因此駁回聲明異議，裁定不公開，不得抗告。

林秉樞（中）。圖／聯合報系資料照
林秉樞（中）。圖／聯合報系資料照

新北 林秉樞 恐嚇

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