影／警好心提醒貨車車斗未關繩索拖地 靠近一聞...酒味
汐止警方日前見張姓男子所開貨車右側車斗未關且繩索拖地，好心上前提醒卻驚聞車內飄出酒味，當場檢驗酒測值超標涉嫌酒駕，警詢後依違反公共危險罪嫌移送士林地檢署偵辦。
汐止警分局員警日前在汐科火車站周邊巡邏，見一輛小貨車的右側車斗未關，且車上裝載的繩索掉落在地上拖行，為避免貨物掉落發生危險，主動上前攔車提醒，卻聞到駕駛張姓男子（48歲）滿臉通紅又散發酒味，員警見狀要求實施酒測。
「我到車上拿工具，看到你們警車來，幫忙移車而已，我沒有開啦！」張男說。前一晚睡前在住處有喝一瓶500cc啤酒而已，又說105年曾經酒駕被抓，怕再被抓又會沒工作了，不斷拜託員警不要酒測。
員警仍依法對張男實施酒測，張男經多次吹氣後才測得酒測值，數值高達0.72毫克，張男看著酒測值一臉無奈認罪。
汐止派出所副所長楊幼暉提醒，新修正道路交通管理處罰條例已於今年3月31日起施行，酒駕或拒測再犯的期限由5年延長為10年，只要10年內第2次累犯，得公布其姓名、照片及違法事實，另外年滿18歲的同車乘客也將處6000元以上至1萬5,000元以下罰鍰，請民眾千萬別抱存僥倖心態。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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