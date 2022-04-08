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堆高機卡鐵軌害自強號撞出軌 雇主與雇工需賠台鐵230萬

聯合報 / 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣游姓男子受雇駕駛堆高機搬運物品，卻在行經永靖鄉新興巷平交道前輪卡於平交道上動彈不得，造成台鐵自強號列車煞停不及撞上堆高機而出軌，車頭並毀損，台鐵事後原求償500多萬元，經和解，陳姓雇主先賠230萬元，並也向游男要求連帶賠償，彰化地方法院判准，游男需賠雇主115萬元。

判決書指出，游男2019年12月間受雇於陳姓雇主，駕駛堆高機搬運物品時，原應行駛永靖鄉永興路一段穿越鐵路平交道，但他竟貪圖方便，走捷徑走新興巷平交道，新興巷平交道設有路牌警語「禁止汽車進入」標誌及「本平交道僅供機踏車及行人通行，嚴禁其他車輛進入」。

游男堆高機穿越新興巷平交道時，前輪即不慎卡於平交道上，游男雖及時逃離，但也造成台鐵自強號列車煞停不及，撞上堆高機而出軌，且車頭毀損。游男因此觸犯過失致生火車往來危險罪，遭判刑6月。

交通部台灣局並對游男及雇主提起民事求償，台鐵局原索賠500多萬元，經調解後，達成和解，由陳姓雇主去年一次給付給台鐵局230萬元，雇主也向雇工游男索賠一半賠償費115萬元。

不過游男表示他月薪僅三萬元出頭，還有2個小孩要扶養，賠償金額太高，實在負擔不起，不過法官認為游男罔顧「本平交道僅供機踏車及行人通行，嚴禁其他車輛進入」警語，堆高機才會卡在平交道，造成車禍，應與雇主平均分擔義務，仍判游男需賠115萬元，全案仍可上訴。

彰化縣游姓男子受雇駕駛堆高機搬運物品，卻在行經永靖鄉新興巷平交道前輪卡於平交道上動彈不得，造成台鐵自強號列車煞停不及撞上堆高機而出軌，游男需和陳姓雇主賠償台鐵230萬元。圖／資料照
彰化縣游姓男子受雇駕駛堆高機搬運物品，卻在行經永靖鄉新興巷平交道前輪卡於平交道上動彈不得，造成台鐵自強號列車煞停不及撞上堆高機而出軌，游男需和陳姓雇主賠償台鐵230萬元。圖／資料照

台鐵

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