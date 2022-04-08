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國務機要費更二審7月15日宣判 黃睿靚嘆為人媳婦有無奈

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導

台灣高等法院審理國務機要費案更二審，吳淑珍陳致中、黃睿靚、前出納陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶部分今辯論終結，扁家3人都主張無罪，陳鎮慧則希望免除連帶賠償的從刑，蔡與郭則分別請求緩刑、免刑，審判長諭知7月15日宣判。陳致中表示，從小就是媽媽在理財，他不覺有異；黃睿靚則嘆氣表示為人媳婦有無奈。

總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓部分，則定4月22日辯論。

黃睿靚表示，這幾年來受到的折磨與煎熬，是說不出的痛苦與困擾，為人媳婦有無奈之處，她從事音樂工作，是舞台的表演者，在音樂世界舒服快樂，對政治沒有興趣，希望法官明察秋毫。

黃睿靚還在法庭上希望大家響應「做公益」，稱她將巡迴做3場公益音樂會，為慈善募款。但審判長導回正題，詢問「開戶時妳知道嗎？」「帳戶交給誰用？」她沉默良久，說「大家會認為她是高級知識分子，應該要看，但事實不是這樣」。對於帳戶是由何人使用，她稱「不知道」。

陳致中則說，他和幫忙開戶的人說「是這太太娘家的資金」是媽媽的要求，是媽媽的理財模式，並說從小就是這樣，包括舅舅、大姑等親友也提供帳戶供媽媽使用；他認為都是家裡的錢，媽媽都是這樣做，他不覺有異。陳說，國務機要費起訴時，他與妻子在美國讀書，父親說這是「藍綠歷史共業」；當時的情境他無法判斷，如果知道是不合理的要求（知道是犯罪所得），就算是媽媽也不會幫他。

陳致中認為「虎毒不食子」，母親從他小學一年級就坐輪椅，她有很強的求生意志、想照顧兩姊弟，不覺得媽媽會害他。

經歷15年開庭，陳在先前開庭時就說資金有不法，就國法制裁，資金若合法，就回饋社會，他也因偽證罪遭判刑3月，連市議員都被拔掉，也無法完成博士學業，是人生遺憾。他連續對妻子、岳父母、社會不安連說3次「愧疚」，但主張無罪。

律師林志忠描述陳水扁曾是海商法的大律師，早年參選時，支持者還將錢揉成一團球丟到舞台上，陳致中從小就看到「家人在數錢」，這是他的成長經驗。林認為檢察官的起訴事實不符事實，雖主張無罪，但法官若認為有罪，應減刑。

吳淑珍今天仍請假，有無正當理由不出庭，合議庭將函詢馬偕醫院。吳的律師陳國華認為國務機要費就是特別費，馬永成在庭上講得很清楚，扁家的財務都由妻子打理，國務機要費總不好放在總統府裡，因此才交給吳淑珍管理。律師表示，扁家因公支出1億3300萬元，遠大於1億400萬收入，也否認吳淑珍和陳水扁是共犯。

陳致中、黃睿靚在法官給予最後陳述時未表示意見，言詞辯論終結。

陳致中、黃睿靚今在庭上都主張無罪。記者王宏舜／攝影
陳致中、黃睿靚今在庭上都主張無罪。記者王宏舜／攝影

陳致中 吳淑珍

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