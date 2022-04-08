莽男殺妻後裝塑膠桶 辯「怕小孩回家發現」

32歲吳姓男子疑妻子外遇，去年底在爭執中打死妻子，還將人塞進橘色塑膠桶，隔天才向警方自首，被桃園地檢署依殺人罪起訴，但桃園地院今開庭審理，他否認犯行，辯自己是一時失手犯下大錯，將妻裝桶是害怕孩子回家發現。全案訂於4月22日宣判。

事件發生在去年11月底，吳男懷疑妻子有外遇，趁妻子不注意時偷看對方手機，結果引對方不滿，發生嚴重爭吵。過程中，他赤手攻擊妻子致頭部、臉部變形，自己的雙手也都腫起，仍用手捂著對方口鼻，導致對方窒息死亡。

審理時，吳男坦承先動手，但否認殺人犯意，辯稱是妻子講話太難聽，揚言要叫他們的小孩叫別人爸爸，所以摀住對方嘴巴，後來見對方仍用鼻音發出聲音，才又蓋住鼻子，見對方沒反抗就停手。

吳男表示，自己沒有將妻子對折塞進塑膠桶，是將她抱進塑膠桶放，之所以會這麼做，主要是怕小孩子回家發現異狀。

檢方主張，吳男自承捂著對方口鼻可能導致窒息死亡結果，再衡量死者頭、臉傷勢，顯見其動手時有萬般恨意，客觀上有殺人犯意。另外，吳男雖然自首，但案發後第一時間仍向家人謊稱「妻子不在」、「妻子跑掉了」等語，顯見其仍試圖逃避，建請法院求處無期徒刑，褫奪公權終身。

吳妻家屬的律師表示，吳男在此次案發前也有摀住妻子口鼻的類似舉動，應知可能導致什麼後果。另外，吳男若不想聽妻子講難聽話，大可離開現場，並非只有捂口鼻這種手段，希望能從重量刑。

吳男強調自己不是有意殺人，在最終陳述意見時淚灑法庭，泣訴「我原本有三個寶貝（指妻子和二個女兒、），現在剩二個，我想回去看他們，我真的不是故意的」；由於審理過程出示證據包含凶案現場照片，吳男均未成年，無法聽庭。吳希望還押前能見上女兒一面，合議庭准許要求後，他哭著告訴女兒「要等爸爸，要聽阿公阿媽的話」。