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無照酒駕挨罰6萬 暖心老闆出面代員工繳清

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南邱姓男子前年駕駛自用大貨車，行經山上區經員警攔查，酒測後酒精濃度超標且駕照經註銷，仍無照駕駛大貨車，經台南市府交通局裁處6萬元罰鍰，逾期未繳納，行政執行署台南分署收案後扣押其銀行存款之際，邱男老闆昨天攜帶現金到分署代為繳清，暖心之舉不脛而走。

該名老闆昨天攜帶現金到分署代員工繳清罰鍰，令執行人員也感訝異，他表示，邱男為公司員工，有豐富的園藝造景經驗，但就喜歡喝酒，之前曾幫邱男代繳酒駕罰金；他說，為了讓邱男安心工作，所以幫忙代繳，之後再從薪水裡慢慢扣。

台南分署表示，3月間收案後，執行人員發現邱男有銀行存款，已核發執行命令扣押其存款，然而，邱男收到執行命令後，告知他任職的景觀工程公司老闆，老闆昨天攜帶現金6萬到分署代為繳清。台南分署也說，遇到這樣暖心的老闆，真的很少見。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

景觀工程公司老闆說，為了讓邱男安心工作，所以幫忙代繳，之後再從薪水裡慢慢扣。記者邵心杰／翻攝
景觀工程公司老闆說，為了讓邱男安心工作，所以幫忙代繳，之後再從薪水裡慢慢扣。記者邵心杰／翻攝

台南 酒駕 駕照

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