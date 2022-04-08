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戴寧返家奔喪免戒具 立委王美惠：感謝通人情

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

涉及詐領助理費收押中的嘉義市議員戴寧，父親戴建三今天上午舉辦告別式，戴寧向嘉義看守所申請返家，獲看守所同意，由於之前戴寧返家奔喪被上腳鐐、手銬畫面遭外界批評不近人情，今早在5名所方人員戒護下沒有上戒具讓戴寧完成家祭盡孝；立委王美惠感謝看守所通人情。

今天上午7時許，在嘉義看守所3女2男人員的戒護下戴寧抵達告別式會場，戴寧沒有被上手銬或腳鐐，但全程由3名女性看守所人員戒護，並且與他人保持一定距離，連戴寧的媽媽也不能靠太近，完成家祭儀式後，戴寧在所方人員戒護下上輛黑色廂型車後離去，期間親友不斷高喊「要堅強！」「加油！」「我們等你回來！」，戴寧在車內回應「謝謝！」

立委王美惠說，感謝看守所通人情，這過程中要守法但也要有人情義埋，感謝能體諒家屬心情，讓戴寧能來見父親後一面。

律師陳澤嘉說，今天是議員跟家屬無盡哀傷的時間，感謝看守所能安排參加家祭活動，雖然時間很短暫，但議員非常痛苦因為父親過逝期間，就算將來交保或者判決無罪還她清白，這最後路程沒有辦法重新來過，時間是不可逆的，而法律不應該用這樣的方式，在她還沒有被認為有罪定讞的情況下，沒有跟任何人串證，也沒有殺人放火，卻連最後一段路都沒有辦法好好地陪伴，留下來只有無止境的傷痕和遺憾。

委任律師陳澤嘉上周向地院聲請具保停押，其理由包括羈押至今已有3週，戴寧從未拒絕配合或企圖躲匿，也沒有聯繫或影響相關證人，且證人已於偵查中具結作證，相關證據早已扣押，無串證或滅證之虞。檢方都以相同問題重複訊問，戴寧已將案情說明清楚，且戴寧母親也於同日到案具結作證，已無串證之虞，而無羈押必要，請求以150萬元交保，並限制住居在其戶籍地。但遭嘉義地方法院駁回。

嘉義地院表示，被告羈押原因仍然存在，檢察官也表示被告涉嫌犯罪事實還在調查釐清中，不宜給予交保，維持羈押裁定尚屬適當且有必要，聲請予以駁回。

3月23日清晨戴寧依羈押法第23條第1項規定，在嘉義看守所人員戒護下返家奔喪，戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬、哭泣畫面經媒體曝光，引發民眾批評不近人情。5名嘉義縣市出身的立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人向法務部長蔡清祥表達抗議。

戴寧沒有被上腳鐐、手銬，但被看守所人員戒護並與他人保持距離，連戴母（右一）都不能太靠近。記者李宗祐／攝影
戴寧沒有被上腳鐐、手銬，但被看守所人員戒護並與他人保持距離，連戴母（右一）都不能太靠近。記者李宗祐／攝影
在看守所人員全程戒護下戴寧進行家祭儀式。記者李宗祐／攝影
在看守所人員全程戒護下戴寧進行家祭儀式。記者李宗祐／攝影
完成家祭儀式後戴寧被戒護返回看守所。記者李宗祐／攝影
完成家祭儀式後戴寧被戒護返回看守所。記者李宗祐／攝影
在看守所人員全程戒護下戴寧進行家祭儀式。記者李宗祐／攝影
在看守所人員全程戒護下戴寧進行家祭儀式。記者李宗祐／攝影

嘉義 律師

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