首宗詐貸勞工紓困方案 北檢起訴29人

田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件，找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款，北檢今天依詐欺等罪嫌。圖／聯合報系資料照片(非文中當事人) 田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件，找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款，北檢今天依詐欺等罪嫌，起訴田男等3人及26名人頭申貸戶，並通緝未到案的4名人頭。

勞動部為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的勞工，自去年4月30日開辦「勞工紓困貸款」，合計100萬個貸款名額，每人最高可貸新台幣10萬元。

檢警獲報，有申請勞工紓困貸款的民眾涉嫌詐貸，經布線查緝，發現隸屬於某室內裝修公司、餐飲店及修車修護廠的30多人涉案，向上追緝，發現此集團是以38歲田姓男子為首犯案。

檢警調查，田男得知政府為協助勞工推出紓困貸款有利可圖，利用友人的室內裝修公司大小章，並與經營餐飲店的王姓男子、經營汽車修護廠的黃姓男子合作，企圖向銀行詐貸勞工紓困貸款。

檢警查出，田男等人提供在職資料等文件，再各自找友人充當人頭申貸戶，分別向2家銀行申請勞工紓困貸款，並與這些人頭申貸戶約定申貸新台幣10萬元抽取佣金5000元。

不過，銀行發現這些申貸人在職證明格式都一樣，多數案件均未核貸，且報警處理。檢警去年7月間前往田男等人在台北市、宜蘭縣住處搜索，當場逮捕田男等人，起獲詐貸人頭身分證、在職證明等證物。

台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、偽造文書等罪起訴田男等3人及26名人頭申貸戶，另有4名人頭申貸戶未到案，檢察官發布通緝。此外，警方也移送一名銀行游姓襄理涉案。檢方認定罪證不足，予不起訴處分。