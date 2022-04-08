快訊

韓海洋警察廳直升機赴台灣 返回時墜馬羅島外海2死1失蹤

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首宗詐貸勞工紓困方案 北檢起訴29人

中央社 / 台北8日電

田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件，找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款，北檢今天依詐欺等罪嫌。圖／聯合報系資料照片(非文中當事人)
田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件，找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款，北檢今天依詐欺等罪嫌。圖／聯合報系資料照片(非文中當事人)
田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件，找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款，北檢今天依詐欺等罪嫌，起訴田男等3人及26名人頭申貸戶，並通緝未到案的4名人頭。

勞動部為協助受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊的勞工，自去年4月30日開辦「勞工紓困貸款」，合計100萬個貸款名額，每人最高可貸新台幣10萬元。

檢警獲報，有申請勞工紓困貸款的民眾涉嫌詐貸，經布線查緝，發現隸屬於某室內裝修公司、餐飲店及修車修護廠的30多人涉案，向上追緝，發現此集團是以38歲田姓男子為首犯案。

檢警調查，田男得知政府為協助勞工推出紓困貸款有利可圖，利用友人的室內裝修公司大小章，並與經營餐飲店的王姓男子、經營汽車修護廠的黃姓男子合作，企圖向銀行詐貸勞工紓困貸款。

檢警查出，田男等人提供在職資料等文件，再各自找友人充當人頭申貸戶，分別向2家銀行申請勞工紓困貸款，並與這些人頭申貸戶約定申貸新台幣10萬元抽取佣金5000元。

不過，銀行發現這些申貸人在職證明格式都一樣，多數案件均未核貸，且報警處理。檢警去年7月間前往田男等人在台北市、宜蘭縣住處搜索，當場逮捕田男等人，起獲詐貸人頭身分證、在職證明等證物。

台北地檢署今天偵查終結，依詐欺、偽造文書等罪起訴田男等3人及26名人頭申貸戶，另有4名人頭申貸戶未到案，檢察官發布通緝。此外，警方也移送一名銀行游姓襄理涉案。檢方認定罪證不足，予不起訴處分。

詐貸 通緝 詐欺

延伸閱讀

北市再曝14張海量足跡 多間酒店、百貨公司還有北檢、星聚點

不同規模企業公費快篩 陳時中：一周內研擬初步方案

鄭文燦贊成輕重症分流 規劃輕症在家照護方案

金管會公布3大保險方案績效優良保險業者

相關新聞

還沒出獄又要被關 張淑晶坑殺誣告房客判囚5年半定讞

女房東張淑晶去年十月因偽造文書案已入獄服刑，她也因坑騙多名房客簽約，要求房客留下親友資料當連帶保證人，事後再以莫須有的罪...

照顧50年不忍受苦 悶死臥床腦麻女 父判2年半

七十九歲陳姓老翁照顧先天性腦性麻痺女兒半世紀，前年用棉被將她悶死再尋短，陳送醫獲救，檢方依殺人罪起訴，台北地方法院判他二年六月徒刑；台灣高等法院認為陳認知功能未缺損，也非失智，昨駁回上訴。依刑法規定，陳無法緩刑。

「黃金署長」A人民防災救命錢 改判16年刑、得吐2066萬

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，再匯往境外洗錢，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；台北地檢署201...

三線一警官接受脫衣陪酒連家具也貪 判撤職停止任用4年

高雄市警局三線一星督察孫啟義接受劉姓色情業者招待出國旅遊、按摩、脫衣陪酒，連住家裝潢、家電都由劉埋單，二審判刑11年，案...

戴寧返家奔喪免戒具 立委王美惠：感謝通人情

涉及詐領助理費收押中的嘉義市議員戴寧，父親戴建三今天上午舉辦告別式，戴寧向嘉義看守所申請返家，獲看守所同意，由於之前戴寧...

首宗詐貸勞工紓困方案 北檢起訴29人

田姓男子等3人涉嫌透過3間公司開立就職紀錄等文件，找30名友人向銀行申請勞工紓困貸款，北檢今天依詐欺等罪嫌，起訴田男等3...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。