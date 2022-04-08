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還沒出獄又要被關 張淑晶坑殺誣告房客判囚5年半定讞

聯合報 / 記者林孟潔／台北即時報導

張淑晶。圖／聯合報系資料照片
張淑晶。圖／聯合報系資料照片
女房東張淑晶去年十月因偽造文書案已入獄服刑，她也因坑騙多名房客簽約，要求房客留下親友資料當連帶保證人，事後再以莫須有的罪名提告，藉此獲取個人利益，受害人數逾50人，最高法院依誣告罪判張淑晶5年6月徒刑定讞。

張淑晶另以類似手法坑殺約78名受害人，二審以19個誣告罪判張淑晶8年6月，詐欺、強制等得易科罰金部分判刑1年2月，案件上訴最高法院審理中。

張淑晶在新北市多處出租套房，利用房客多為經濟弱勢或青年學子，法律知識薄弱，在簽約時會拿列印載有「連帶保證人」欄位的租賃契約，向房客說「如果租金不付，跑掉了，可以找得到你的人」，藉此要房客在「連帶保證人」欄位留下家人、朋友的姓名和電話。

房客只好依張淑晶要求，簽下親友姓名、電話作為聯絡人資料，張淑晶明知房客簽約時，親友並不在場，卻藉由租賃糾紛機會，以此為憑據，指控房客侵占鑰匙、毀損家具、不付房租等，向地檢署提告詐欺、侵占、毀損、偽造文書等罪嫌，受害者人數眾多。

新北地方法院一審認為張女利用話術誘騙取得保證人資料，事後為獲取個人利益而藉故提告，不僅破壞租賃雙方互信，也使人無端受到刑事偵查，耗費司法資源，依14個誣告罪判5年6月徒刑。

張淑晶和檢方皆上訴，二審開庭時，陳姓女租客表示因案而罹患憂鬱症，「做夢都夢到張淑晶」，希望法官重判，但張淑晶仍否認犯行，二審駁回上訴，維持一審判決。

案件上訴，最高法院認為二審判決認事用法沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴，全案定讞。

張淑晶 房客

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