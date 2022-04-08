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騎士闖紅燈左轉 警攔查滿身酒氣跳針：我剛睡醒
高雄市一名賴姓騎士日前騎車行經三民區一處路口，直接闖紅燈左轉，被巡邏員警撞見攔查，警方發現賴男臉色潮紅，全身散發酒氣，賴男耍賴稱「自己剛睡醒、沒喝酒」，警方未予理會，當場施以酒測，結果酒測值剛好0.25毫克，被依公共危險罪嫌送辦。
三民一分局哈爾濱派出所員警5日上午9時執行巡邏勤務，行經三民區嫩江街和四平街口時，發現賴姓騎士（男，50歲）在路口直接闖紅燈左轉，警方趨前將賴男攔下告知違反交通規則時，發現賴男臉紅紅，身上還散發陣陣酒味，懷疑他有酒駕行為。
賴男辯稱，自己剛睡醒沒喝酒，但昨晚在家有喝了一點酒，因為早上母親央託他至五金行買東西，才騎車出門，昨晚喝的酒酒精應該已經代謝光了；但警方未理會賴男說詞，當場施以酒測，結果酒測值剛剛好0.25毫克標準值，警方訊後依公共危險罪嫌將賴男移送法辦。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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