「黃金署長」A人民防災救命錢 改判16年刑、得吐2066萬

消防署前署長黃季敏被控利用採購案索賄近2千萬元，再匯往境外洗錢，另圖利廠商台標公司2億元，換取招待出國；台北地檢署2012年起訴黃，批他「A人民防災救命錢」，還求處無期徒刑。一審依貪汙治罪條例判黃18年徒刑，褫奪公權8年，犯罪所得沒收。案經上訴，台灣高等法院今改判黃16年徒刑，褫奪公權8年，沒收2066萬犯罪所得。

檢調2012年8月偵辦黃季敏，搜索後收押他，後續規畫6波搜索。黃曾在「八八風災」時累倒，接受總統慰勉時掉淚，弊案爆發後，黃的眼淚被諷刺為「鱷魚的眼淚」。檢調搜索黃處所，查扣17塊金磚、11塊金條，重量近20公斤，黃被謔稱「黃金署長」。黃遭調查時，還指示當時的副署長陳文龍（後接任署長，去年退休）等人偽造簽文，陳文龍一審也被依偽造公文書判刑1年、緩刑2年。

一審時，消防署資訊室科長蔡木火被判刑6年6月、科員羅財全被判刑6年，消防官員王啟通、王良吉、杜汪濤、曾偉華、張勝雄、葉珍元與黃季敏胞兄黃文宙等廠商也分別判刑6月到12年不等徒刑。

黃季敏被控在「搜索燈」、「亞航」、「無線電」等採購案收賄1924萬元，將賄款藏匿，被依違背職務收賄、洗錢罪判刑；在「遠距無線電通訊系統」等建置、維修案中圖利台標公司，被依圖利罪判刑。

黃季敏被控圖利台標部分，因台標與法商阿爾卡特廠合作，黃以署長名義親自赴法考察，一件採購案考察8次，考察的都是知名景點如「香坡堡」、「水道橋」、「亞維儂」，考察動機和適法性遭調查。

檢方原保守估算台標不法獲利為1207萬元，不過北院認為因黃季敏使台標獲得違約利得、提前領工程款、遞補得標達2億3152萬元利益，這筆金額沒收。

高院審理時，黃季敏稱因證人說謊才導致一審判決錯誤，像是亞航等案，決策時他根本不在台灣；被告除羅財全外，也堅認無罪。羅財全吐露心聲，指當年遭搜索時，辦案人員問他「你知道我們為什麼來嗎？」，他說「我知道，這是我埋在心裡很久的祕密，我收了錢！」；羅說收賄「對不起國家」。