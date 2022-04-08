三線一警官接受脫衣陪酒連家具也貪 判撤職停止任用4年

高雄市警局三線一星督察孫啟義接受劉姓色情業者招待出國旅遊、按摩、脫衣陪酒，連住家裝潢、家電都由劉埋單，二審判刑11年，案件上訴中；高雄市政府將孫啟義移送懲戒，懲戒法院判撤職並停止任用4年，可上訴。

孫啟義警大46期，2010年12月開始擔任高雄市警局督察室督察，主要負責偵查、取締、查緝轄區經營脫衣陪酒的色情場所，收受業者賄絡的醜聞曝光後，孫已被市警局停職。

劉承包林園工業區附近工程，為了招待廠商及員工，2013年頂下一間越南小吃店，聘請越南籍女子在內脫衣陪酒，但開業以來不時被警方臨檢，劉擔心生意做不下去，找孫協助買通派出所。

孫事後接受劉交付的2萬元紅包，稱要「捐」給派出所當加菜金，但所長了解用意後，以經費充裕為由婉拒，2萬元落入孫的口袋。

孫多次接受劉提供的性招待，或由劉墊付按摩店消費，甚至孫老家修繕費、購買家具、家電等費用，都由劉支付，劉1年內共付出近35萬元賄款，誇張吃相令劉咋舌，一度抱怨「吃銅吃鐵，錢要拿家具也要拿」。

一、二審判孫11年徒刑，褫奪公權5年，案件上訴三審中；高雄市政府將孫移送懲戒法院審理，孫辯稱他始終不知道劉經營的小吃店內有女陪侍脫衣陪酒，不該受懲戒處分。