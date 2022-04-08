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接受陳水扁犒賞？ 馬要媒體「看清楚一點」
台灣高等法院審理國務機要費案，更二審今再傳吳淑珍、陳致中、黃睿靚、總統府前副秘書長馬永成、辦公室前主任林德訓 、前出納陳鎮慧、吳的助理蔡銘哲、前力麒建設董事長郭銓慶，但吳淑珍仍請假。馬、林表示國務機要費起訴與事實不符，而他們與洗錢案無關，審判長諭知兩人22日再開庭，可先離席。
前總統陳水扁因龍潭購地弊案遭判刑20年定讞，2015年1月5日核准暫時出獄，保外醫治至今。陳另有繫屬高院的國務機要費案、二次金改與偽證案，國務機要費為更二審，二次金改案和偽證案則是更一審，3件案件目前都裁定停止審判。其中，國務機要費案是自2016年4月21日起停審，二次金改則是2015年8月31日起停審，偽證案則是2014年1月28日即停止審判。此外，陳另涉隱匿國家機密、洗錢2案，繫屬台北地院。
陳水扁昨天舉行國際記者會，強調「因公支出大於因公收入，沒有不法所得」。陳說，關於21項機密外交因公支出，他公布的資料都是秘密庭調查結果，都是根據相關判決和筆錄，沒有一句話是無中生有杜撰，且稱「我敢為了清白開記者會，我要做有力的辯護，不能去開庭是診斷證明書的醫囑，不是我能夠決定。」
更二審今開庭時，審判說明本案分為國務機要費與洗錢案兩部分，其中國務機要費案類型包括侵占、以不實清冊詐取、使用他人發票，而洗錢案包括南港展覽館與龍潭購地案與利用他人帳戶海外洗錢。
馬永成與林德訓都表示與前案無關，而洗錢案與他們無關。陳致中、黃睿靚則表示等到辯論時再表示意見，其餘3人對起訴事實無意見。
馬永成被媒體詢問是否有接受陳水扁犒賞？馬要媒體「看清楚一點」。
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