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今年首颱馬勒卡生成 最新路徑曝 強度逼中颱這時最近台灣

喝一瓶「阿比」後騎車上路...阿伯公共危險罪送辦了！

聯合報 / 記者廖炳棋／台北即時報導

喝了一瓶保力達B，換來公共危險罪！台北市陳姓男子（60歲）騎車經過景美街、景文街口時，因為轉彎沒打方向燈，被正在巡邏的景美派出所員警余易展、林昱緯發現攔下，他說真的沒有喝酒，酒測後卻有酒精反應，才坦承為了提神、取暖，才喝了一瓶保力達B。

陳男下班騎機車返家，遭警方攔下，警方聞到他身上有酒味，余員立即請陳男對酒精檢知器呼氣，有酒精反應，陳男拚命否認喝酒，最後才鬆口坦承騎車前喝了一瓶保力達B想要提神取暖，酒測值達0.30毫克，陳男大驚，以為提神飲料沒有酒精，警方愛莫能助，訊後依公共危險罪嫌移送台北地檢署偵辦。

警方呼籲民眾，取暖最好還是加添衣物或使用暖暖包及熱飲，每人酒精代謝能力有差異，飲用酒類後騎車上路不但違法，也容易因血管擴張受風寒。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

警員余易展（左）、林昱緯（右）攔檢陳男酒駕。記者廖炳棋/翻攝
警員余易展（左）、林昱緯（右）攔檢陳男酒駕。記者廖炳棋/翻攝

酒精 酒測

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