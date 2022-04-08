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戴寧免戒具遭疑有政治力 嘉義地院前院長肯定所方做法

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導

羈押禁見的嘉義市議員戴寧，上午由嘉義看守所5名管理人員戒護下，返家參加父親戴建三告別式，送父親最後一程，戴寧在靈堂上香跪拜，全程未上銬腳鐐，一改上個月上銬腳鐐跪拜奔喪，遭外界質疑是否受5名綠委抗議，上戒具做法才急轉彎，所方說，依規定，並考量風俗民情，妥適處理。

嘉義地方法院前院長、律師許進國說，施用戒具要符合「必要性」，戒護人力夠不夠，是否有情資顯示，被告、人犯要脫逃，有人劫囚、自傷或傷人，若被告、人犯是弱女子，無上述情資，戒護返家奔喪，可以不用戒具。

看守所說，戴寧前天申請返家參加父親告別式，羈押法雖未規定羈押被告申請奔喪以1次為限，戴寧3月23日清晨依羈押法第23條第1項規定，在戒護下返家奔喪，依「受刑人及被告返家探視辦法」同一事由以1次為限。

戴寧上手銬、腳鐐在靈堂前跪爬拜祭畫面經由媒體曝光，引發議論，民眾批評不近人情，5名嘉縣市出身的立委陳明文、蔡易餘、王美惠、吳玉琴、邱泰源等人向法務部長蔡清祥表達抗議。

蔡清祥回應，看到新聞畫面，感到非常震驚、也覺得遺憾，已在部務會議要求矯正署同仁，未來執行相關案件時，必須兼顧社會風俗與人情義理。

台中高分檢主任檢察官李慶義說，羈押被告因至親喪亡，申請返家探視，戒護上不上手銬有彈性空間，視個案而定，若是暴力型犯罪有脫逃之虞，當然要上手銬，戴寧是女子，所犯非暴力犯罪，應以「斯文人」方式對待，不宜上手銬腳鐐。

戴寧在所方人員戒護下免戒具進行家祭儀式。記者李宗祐／攝影
戴寧在所方人員戒護下免戒具進行家祭儀式。記者李宗祐／攝影
戴寧在所方人員戒護下免戒具進行家祭儀式，與母親保持距離。記者李宗祐／攝影
戴寧在所方人員戒護下免戒具進行家祭儀式，與母親保持距離。記者李宗祐／攝影

嘉義 情資 蔡清祥

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