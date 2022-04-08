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花蓮玉里標案涉圖利特定廠商 公所課長、廠商20萬交保
花蓮玉里鎮公所發包招標的109年部落旅遊推廣行銷計畫案，疑涉及圖利特定廠商，檢調廉昨搜索鎮公所、原民行政課古姓課長住家等9處，帶回古姓課長、廠商等4人，今天凌晨訊畢，古姓課長、鄭姓廠商分別以20萬元交保，另原行課林姓承辦人、林姓廠商請回。
玉里鎮公所獲得原民、縣政府及花東縱谷國家風景區補助，於前年7月17日辦理109年玉里鎮部落旅遊推廣行銷計畫標案，標案金額200萬元，採限制性招標，同年8月12日以192萬8000元決標，古姓課長也是此案評選委員之一。
檢方懷疑，此案招標時，有刻意讓特定廠商得標承作的不公平競爭，涉嫌違反貪汙治罪條例第6條第1項第4款對於主管或監督事務圖利等罪嫌，昨由花蓮地檢署檢察官指揮法務部廉政署北部地區調查組、法務部調查局東部地區機動工作站調查官，持搜索票到鎮公所、古姓課長住處、林姓及鄭姓廠商公司及住處等9處搜索，帶回原行課古姓課長、林姓承辦人，以及林姓、鄭姓兩名廠商共4人。
檢方今天凌晨3時訊畢，諭知古姓課長、鄭姓廠商各以20萬元交保，其餘請回，全案還在持續調查中。
此案發包時的鎮長為蔡秋龍，蔡於上個月因玉里慢壘球場等多項公共工程案涉貪，遭檢調搜索並羈押禁見至今，也被縣府停職。據了解，此案與蔡秋龍無關，昨天也沒有借提蔡。
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