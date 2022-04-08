韓豫平案最高檢擬提非常上訴 法界憂心恐遭駁回

花防部前少將參謀長韓豫平，被控挪用2880元加菜金，遭法院依貪汙罪判刑4年6月定讞；花蓮高分檢認為，判決須兼顧利益權衡原則，決定聲請再審替韓平反，檢察總長江惠民也打算提起非常上訴，盼能去除確定判決的違法狀態；法界人士指出，再審與非常上訴雖能同時進行，但依最高法院過去之決議，即使非常上訴對被告有利，但若有其他救濟途徑，應優先適用，因此非常上訴可能被駁回。

韓豫平昨天在聲援友人陪同下，大陣仗前往最高檢察署遞狀，韓豫平說，心裡非常難過，對家庭影響很大，希望透過法律途徑的救濟，請求檢察總長幫他提起非常上訴。

非常上訴的目的，在於為法律之利益而上訴，立法意旨在於，宣示並糾正原審確定判決錯誤的法律適用。只要是審判違背法令，就可提起非常上訴，無論是原判決違背法令，抑或是訴訟程序違背法令，皆應撤銷其違法部分。

司法實務上，最高法院原則上不鼓勵非常上訴，理由是非常上訴與再審同時進行時，基本上應優先適用其他救濟途徑，原因是再審是事實審，讓案件重新審查一次，被告有機會獲判無罪，此救濟途徑較有利被告。

反觀非常上訴在實務上有多重限縮，歷來大多數的原審瑕疵，包括判決當然違背法令、或其他重大違反公平審判原則的原審違誤，都被劃分為訴訟程序違背法令，而非判決違背法令，通常以無理由駁回非常上訴。從救濟角度來看，一旦原審瑕疵被劃分為訴訟程序違背法令，對被告而言等於無法救濟。

據了解，花蓮高分檢函請國防部回覆加菜金定義及使用範圍、軍眷定位等法律意見，待收到函文後，檢察官就會為受判決人（韓豫平）之利益聲請再審。法界人士指出，以韓豫平案來說，再審當然比非常上訴還具有實質效力。