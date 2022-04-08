快訊

「清零不可能」新防疫模式 一表看台灣何時達高峰

美股三大指數小漲 終止前兩日跌勢

韓豫平案最高檢擬提非常上訴 法界憂心恐遭駁回

聯合報 / 記者張宏業／台北即時報導

花防部前少將參謀長韓豫平，被控挪用2880元加菜金，遭法院依貪汙罪判刑4年6月定讞；花蓮高分檢認為，判決須兼顧利益權衡原則，決定聲請再審替韓平反，檢察總長江惠民也打算提起非常上訴，盼能去除確定判決的違法狀態；法界人士指出，再審與非常上訴雖能同時進行，但依最高法院過去之決議，即使非常上訴對被告有利，但若有其他救濟途徑，應優先適用，因此非常上訴可能被駁回。

韓豫平昨天在聲援友人陪同下，大陣仗前往最高檢察署遞狀，韓豫平說，心裡非常難過，對家庭影響很大，希望透過法律途徑的救濟，請求檢察總長幫他提起非常上訴。

非常上訴的目的，在於為法律之利益而上訴，立法意旨在於，宣示並糾正原審確定判決錯誤的法律適用。只要是審判違背法令，就可提起非常上訴，無論是原判決違背法令，抑或是訴訟程序違背法令，皆應撤銷其違法部分。

司法實務上，最高法院原則上不鼓勵非常上訴，理由是非常上訴與再審同時進行時，基本上應優先適用其他救濟途徑，原因是再審是事實審，讓案件重新審查一次，被告有機會獲判無罪，此救濟途徑較有利被告。

反觀非常上訴在實務上有多重限縮，歷來大多數的原審瑕疵，包括判決當然違背法令、或其他重大違反公平審判原則的原審違誤，都被劃分為訴訟程序違背法令，而非判決違背法令，通常以無理由駁回非常上訴。從救濟角度來看，一旦原審瑕疵被劃分為訴訟程序違背法令，對被告而言等於無法救濟。

據了解，花蓮高分檢函請國防部回覆加菜金定義及使用範圍、軍眷定位等法律意見，待收到函文後，檢察官就會為受判決人（韓豫平）之利益聲請再審。法界人士指出，以韓豫平案來說，再審當然比非常上訴還具有實質效力。

檢察總長 花蓮 江惠民

延伸閱讀

1少將貪汙15上將作伙相挺 韓豫平遞狀請求非常上訴

韓豫平案有望「起死回生」 花蓮高分檢決議聲請再審

少將詐2880元關4年半不合理 法務部：開始著手修法工作

少將詐2880元關4年半 最高法院：法務部修法是解決之道

相關新聞

經濟間諜竊密 最重判12年罰1億

立法院內政委員會昨天初審通過「國家安全法」部分條文修正草案，增訂「經濟間諜罪」及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」...

照顧50年不忍受苦 悶死臥床腦麻女 父判2年半

七十九歲陳姓老翁照顧先天性腦性麻痺女兒半世紀，前年用棉被將她悶死再尋短，陳送醫獲救，檢方依殺人罪起訴，台北地方法院判他二年六月徒刑；台灣高等法院認為陳認知功能未缺損，也非失智，昨駁回上訴。依刑法規定，陳無法緩刑。

韓豫平案最高檢擬提非常上訴 法界憂心恐遭駁回

花防部前少將參謀長韓豫平，被控挪用2880元加菜金，遭法院依貪汙罪判刑4年6月定讞；花蓮高分檢認為，判決須兼顧利益權衡原...

掃墓跌焚燒坑遭灼傷全身六成傷 國賠197萬

蔡姓工程師十年前清明節到彰化公墓祭拜亡父，燃燒金紙時跌落鄉公所設置的焚燒坑，全身六成燒燙傷，他聲請國賠；台中高分院更二審...

蘿莉塔謗李沐晴不認罪 檢求重刑：為脫罪傷人心太惡劣

本名李晨菲的女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」等，被控加重誹謗罪，台北地院今天開庭，蘿莉塔反控李沐晴潑髒水...

被害人法庭坐哪開3.5小時無共識 被害家屬：檢察官旁邊

國民法官制度明年1月就將上路，國民法官法庭的席位也隨之調整，但對於「被害人要坐哪裡？」卻成近日爭論的話題。原本司法院規劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。