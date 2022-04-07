蘿莉塔謗李沐晴不認罪 檢求重刑：為脫罪傷人心太惡劣

本名李晨菲的女藝人蘿莉塔網路留言指女藝人李沐晴「吃別人老公」等，被控加重誹謗罪，台北地院今天開庭，蘿莉塔反控李沐晴潑髒水，檢察官論告指出，蘿莉塔為求脫罪傷人，其心惡劣，建請從重量刑，全案5月12日宣判。

蘿莉塔開庭時說，當年她男友向她招認與李沐晴約會，發生逾矩的事情，她透過關係向李沐晴套話時，李沐晴曾親口證實。

蘿莉塔稱，她合理懷疑李沐晴和她前男友「發生男女間的事」，先前沒有說清楚、講明白，是要保護已婚有小孩的李沐晴，但李沐晴卻對她潑髒水。

李沐晴反擊說，原本以為蘿莉塔道個歉就了事，但蘿莉塔開庭卻持續侮辱、誹謗，蘿莉塔不是年幼無知的人，只因為情傷就傷人無底線，人格相當可怕。

李沐晴有備而來，她引用作家吳淡如的文章，稱「社交媒體中的匿名者，常常像得了狂犬病一樣，進入別人家裡亂咬」，希望法官可以重判蘿莉塔。

檢方調查，蘿莉塔看見臉書帳號「Alison WaWa Liu」2020年6月26日刊登辱罵李沐晴的文章後，用自己臉書帳號「Lolita Lee」於文章留言回覆「阿哈哈哈她真的就是這樣沒錯ㄟ(笑哭臉表情）」。

蘿莉塔並留言「哈哈有機會碰面再跟妳說她其它婊婊的事（笑哭臉表情），希望他老公外遇（笑哭臉表情）」、「因為她已經吃別人男友&老公很多次，她也應該體會一下女生傷心的感覺。然後她有外遇啊哈哈哈哈」。