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國民法官法庭席位布置 司法院召開諮詢會議

中央社 / 台北7日電

因應國民法官制度將於明年1月1日正式施行，法庭席位布置也需相應進行調整，司法院今天邀請法官、檢察官、律師、學者等召開諮詢會議，斟酌各界意見，擬定席位布置方案。

現行刑事法庭中，被害人、告訴人及代理人（包含陪同人、訴訟參與人及代理人）的席位在證人、鑑定人席旁邊，也就是檢察官席的左後方靠近欄杆處，隨著被害人的程序參與權、意見陳述權日益受到重視，國民法官法庭中，被害人等的席位應如何安排，近來引起各界關注。

司法院指出，今天會議中，與會人士分別提出各種建議，例如將被害人等席位向前移動至檢察官席旁邊、將被害人等席位向前移動至檢察官席後方、維持現狀、依身分不同而做不同的席位安排、由審判長視個案情形為適當調整等，尚無共識。

司法院表示，與會各界代表均認同應重視被害人的訴訟參與權，尊重被害人意願、考量被害人心情，司法院將會充分斟酌各界意見，擬定得以兼顧被害人權益與三方訴訟構造的席位布置方案。

司法院 檢察官 國民法官

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