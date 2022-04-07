快訊

疫情攻破高教龍頭 台大2職員確診近20人送PCR採檢

基隆市府開全台第一槍 明起分流居家辦公

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高檔鐵板燒「鴨肝」當鵝肝賣 負責人被判刑主廚也有事

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄知名鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被員工踢爆用價值7216元的「鵝肝」套餐，是用較為低廉的鴨肝混充，餐廳李姓負責人最後被依詐欺罪，判刑5月，得易科罰金，檢方另查出餐廳洪姓資深主廚，明知道餐廳開幕後從未採用鵝肝，卻在烹調時仍以「鵝肝」向客人介紹，今依共同詐欺罪，判刑4月，得易科罰金。

2013年11月開幕的「家蒂諾」，是高雄知名高檔鐵板燒餐廳，販售菜單標榜鵝肝套餐或其他套餐均含有鵝肝或以鵝肝做成的前菜，售價從1980元至6000元不等，但2016年卻被員工踢爆，從開幕至105年10月止，該店的鵝肝都是「鴨肝」混充，甚至教育員工如有饕客吃出是「鴨肝」，再解釋是「高級鴨肝」。

2016年9月9日中午，盧姓夫婦前往用餐，花了7216元吃「鵝肝」套餐後，上網發現吳姓員工的爆料內容，花大錢吃的不是鵝肝是鴨肝，氣得盧男致電 「家蒂諾鐵」求證，他發現受騙後提告，該餐廳李姓負責人被依詐欺罪起訴，經高雄高分院審理後，去年更一審改判5月徒刑，得易科罰金。

但檢方另查出該餐廳洪姓資深主廚，明知道餐廳開幕後從未採用鵝肝，卻在烹調時仍隱匿「鵝肝」實際上僅是鴨肝，還向客人介紹這是鵝肝料理，包含洪男在內，餐廳的的鍾姓行政主廚，陳姓、許姓外場副理，均被依共同詐欺罪起訴。

洪男喊冤，稱他只是員工，並未參與菜單設計，他的律師則辯護洪並未參與菜單設計跟食材採購，且就算是「鴨肝」，餐廳供應的也是「很高級的鴨肝」，並不是故意不跟客人講。

高雄地方法院審理時，法官根據餐廳會計、主管、李姓負責人等人說法，認為餐廳菜單設計確實均由李女負責，但洪擔任餐廳內資深廚師長，早知道該餐廳從開幕以來從未進口鴨肝，卻在烹調時刻意隱匿「鵝肝」即鴨肝的資訊，認定他與李女有共同犯意聯絡，因此依共同詐欺罪判刑4月。

至於同案被告的鍾姓行政主廚，陳姓、許姓外場副理等，法官則認為當時並未協助帶位或向盧姓消費者介紹菜單，且盧提告時，僅稱當時是由洪姓主廚服務，並未提及其他人，全案目前也僅盧姓消費者提告，因此認定3人犯共同詐欺罪證不足，均判無罪。

另外，李姓負責人遭判刑時，當時法官曾計算3年來帳冊資料，鴨肝混充鵝肝入菜的套餐共賣出近3600分，總銷售金額約1500多萬元，但因全案只有一對夫妻提告，只能判沒收餐廳不法所得7216元。

家蒂諾鐵板燒為高雄知名高檔餐廳。圖／翻攝自Google map
家蒂諾鐵板燒為高雄知名高檔餐廳。圖／翻攝自Google map

詐欺 套餐

延伸閱讀

高雄攤車遭砸2嫌落網 起因不滿店員態度不佳

高雄染疫足跡10頁 旗山老街、KTV及影城皆上榜

宣布不連任主委來高雄助選 吳怡農：良性競爭是好事

七都預售屋總價全破千萬 台中高雄晚1年買多200萬以上

相關新聞

27年前移工弊案震驚社會只有1人自白 更九審逆轉無罪

1995年移工引進作業爆發官商勾結弊案，勞委會職業訓練局綜合規劃組法制科科長梁鴻達被控透過中間人、華僑沈維民協助，販售外...

老父不堪照顧腦麻女半世紀悶死她 高院判2年半理由出爐

79歲陳姓老翁長年照顧患有先天性腦性麻痺的女兒，前年3月清晨見女兒牙痛，吃止痛藥也無效，親手用棉被將她悶死，再尋短。陳送...

1少將貪汙15上將作伙相挺 韓豫平遞狀請求非常上訴

花東指揮部前少將參謀長韓豫平因貪汙2千多元加菜金，判刑4年6月確定，藍綠政治人物聲援，法務部承諾修法；韓趁勝追擊，今天遞...

高檔鐵板燒「鴨肝」當鵝肝賣 負責人被判刑主廚也有事

高雄知名鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被員工踢爆用價值7216元的「鵝肝」套餐，是用較為低廉的鴨肝混充，餐廳李姓負責人最後被依詐...

國務機要費案明續審理 吳淑珍「又」請假不來

前總統陳水扁涉及國務機要費案，但他因保外醫治而停審，不過其他被告部分仍持續進行。台灣高等法院更二審明天續行審理，傳吳淑珍...

4歲女幼兒園溺水1年後亡 法官驚前一天戲水池就有意外

2019年一名4歲女童在新北市福林幼兒園深約60公分的戲水池溺水，翌年死亡，新北地方法院認為園方未聘僱、安排妥適人力，依...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。