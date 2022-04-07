高檔鐵板燒「鴨肝」當鵝肝賣 負責人被判刑主廚也有事

高雄知名鐵板燒餐廳「家蒂諾」，被員工踢爆用價值7216元的「鵝肝」套餐，是用較為低廉的鴨肝混充，餐廳李姓負責人最後被依詐欺罪，判刑5月，得易科罰金，檢方另查出餐廳洪姓資深主廚，明知道餐廳開幕後從未採用鵝肝，卻在烹調時仍以「鵝肝」向客人介紹，今依共同詐欺罪，判刑4月，得易科罰金。

2013年11月開幕的「家蒂諾」，是高雄知名高檔鐵板燒餐廳，販售菜單標榜鵝肝套餐或其他套餐均含有鵝肝或以鵝肝做成的前菜，售價從1980元至6000元不等，但2016年卻被員工踢爆，從開幕至105年10月止，該店的鵝肝都是「鴨肝」混充，甚至教育員工如有饕客吃出是「鴨肝」，再解釋是「高級鴨肝」。

2016年9月9日中午，盧姓夫婦前往用餐，花了7216元吃「鵝肝」套餐後，上網發現吳姓員工的爆料內容，花大錢吃的不是鵝肝是鴨肝，氣得盧男致電 「家蒂諾鐵」求證，他發現受騙後提告，該餐廳李姓負責人被依詐欺罪起訴，經高雄高分院審理後，去年更一審改判5月徒刑，得易科罰金。

但檢方另查出該餐廳洪姓資深主廚，明知道餐廳開幕後從未採用鵝肝，卻在烹調時仍隱匿「鵝肝」實際上僅是鴨肝，還向客人介紹這是鵝肝料理，包含洪男在內，餐廳的的鍾姓行政主廚，陳姓、許姓外場副理，均被依共同詐欺罪起訴。

洪男喊冤，稱他只是員工，並未參與菜單設計，他的律師則辯護洪並未參與菜單設計跟食材採購，且就算是「鴨肝」，餐廳供應的也是「很高級的鴨肝」，並不是故意不跟客人講。

高雄地方法院審理時，法官根據餐廳會計、主管、李姓負責人等人說法，認為餐廳菜單設計確實均由李女負責，但洪擔任餐廳內資深廚師長，早知道該餐廳從開幕以來從未進口鴨肝，卻在烹調時刻意隱匿「鵝肝」即鴨肝的資訊，認定他與李女有共同犯意聯絡，因此依共同詐欺罪判刑4月。

至於同案被告的鍾姓行政主廚，陳姓、許姓外場副理等，法官則認為當時並未協助帶位或向盧姓消費者介紹菜單，且盧提告時，僅稱當時是由洪姓主廚服務，並未提及其他人，全案目前也僅盧姓消費者提告，因此認定3人犯共同詐欺罪證不足，均判無罪。